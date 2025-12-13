為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台東推廣「釣仔魚文化」 讓漁業永續

    2025/12/13 05:30 記者劉人瑋／台東報導
    漁會推動釣仔魚，不僅更友善環境，同時也更提升漁產價值。（記者劉人瑋攝）

    為推廣海洋永續的智慧漁法，台東區漁會、台東縣府昨天舉辦「釣仔魚文化祭」，縣長饒慶鈴強調，釣仔魚漁法不同於網具一網打盡，捕捉高品質、高經濟價值的魚種，更能有效維護海洋資源永續利用，縣府會持續推廣這樣的友善漁法，更歡迎台東的海鮮餐廳一起響應。

    友善漁法 最能保持漁獲新鮮

    活動以「吃魚也能護魚成果分享會」為題，在台東市北町日式建築宿舍群舉行，現場有「食魚教育互動展示牆」、釣仔魚漁法介紹立牌與漁具展，並播放釣仔魚形象影片。會中也公布由區漁會與雲品集團合作，運用釣仔魚中具有高經濟價值的長尾鳥、紅喉等魚種開發的料理。

    台東區漁會理事長陳志和說，「釣仔魚」是指以延繩釣與一支釣等友善漁法捕獲的魚類，其特殊性源於台東海域較深且海流複雜，欲捕撈深海高價值魚類，漁人必須仰賴魚鉤與釣線，以深海釣取的方式，才能獲取這些珍貴漁獲，統稱為「釣仔漁」，若是撒網則存活者不多，釣魚、延繩釣才最能保持漁獲新鮮。

    饒慶鈴指出，釣仔魚漁法仰賴漁民智慧、耐心與技藝的人魚博弈，不僅能捕捉新鮮高品質、高經濟價值的魚種，更能有效維護海洋資源永續利用，值得推廣；食魚教育需要大家共同努力，一起推動海洋永續。

