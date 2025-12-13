為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    9豬場偷餵廚餘 罰15天內禁出售豬隻

    2025/12/13 05:30 記者黃宜靜／台北報導
    農業部長陳駿季強調，尚未恢復廚餘養豬前，絕對不能養豬，若發現將會重罰，且該場的毛豬也將有15天不能出售至拍賣市場。（記者黃宜靜攝）

    全台廚餘養豬政策尚未解禁，卻屢屢傳出有養豬場偷跑；農業部長陳駿季指出，禁止廚餘養豬期間，共發生九件養豬場偷用廚餘案例，再次重申，目前仍不能使用廚餘養豬，若有違規一律重罰，且會讓養豬場的豬隻十五天內不得出售至拍賣市場。

    為防堵非洲豬瘟，明年起禁止家戶廚餘用於養豬，可用事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料，提供一年轉型期，後年起全面禁用廚餘養豬。

    陳駿季表示，依規定裝設溫度及影像即時監控設備的廚餘養豬場，明年仍可使用事業廚餘、動物性廢渣等養豬；已成立的共同蒸煮中心可將植物性料源、禽類下腳料等蒸煮後餵養豬隻，未來也將輔導轉型為日本的ECO飼料系統，將廚餘飼料化後餵養豬隻。

    近日部分縣市傳出去化量能不足，出現廚餘大戰。陳駿季表示，中央應變中心十月廿二日發布禁止廚餘養豬至今尚未解禁，現在仍是應變時期。環境部持續與地方政府溝通，提供相關清運費用補助等，但最終仍回歸地方政府協調清運。

