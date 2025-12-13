為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    蘇丹紅風暴擴大 國際大廠牌NARS也中鏢

    2025/12/13 05:30 記者邱芷柔／台北報導
    蘇丹紅化粧品風暴延燒，不只本土品牌，國外大廠恐也受到影響。（下載自Freepik）

    蘇丹紅化粧品風暴延燒，不只本土品牌，國外大廠恐也受到影響。（下載自Freepik）

    部分產品外觀呈白色卻檢出 食藥署：複方成分 產品不一定是紅色

    化粧品摻蘇丹紅風暴持續擴大！食藥署昨公布最新追查結果，再新增二項進口化粧品檢出禁用色素「蘇丹四號」，國際美粧品牌NARS也中鏢，國產化粧品則新增十六項產品，累計已有卅九項產品遭下架，不排除還有未爆彈。

    已39產品下架 恐還有未爆彈

    食藥署副署長王德原表示，新增違規的「輸入」化粧品，包括美國製「NARS裸光賦活超能修護霜」，為業者自主送驗通報，已自行下架回收三一〇罐；另一項是韓國製「艾多美凝萃撫紋萬用棒」，為市售抽驗發現，已要求全面下架回收並依法裁處，目前封存一二〇八支，回收數量仍在清查中。

    國產化粧品新增的十六項產品皆與原料進口商「亦鴻企業有限公司」先前輸入的問題原料有關。王德原指出，追查下游十二家業者，再發現三批問題原料及一批業者自主通報原料，相關產品均已在第一波查驗時預防性下架。

    外界質疑，部分產品的外觀呈白色卻檢出蘇丹紅，王德原解釋，涉案原料為含三種植物萃取的複方成分，成品顏色與配方及添加量有關，不一定呈現紅色；問題原料溯源至新加坡，當地已展開調查並與台灣保持聯繫。他也強調，目前回溯範圍已追至去年，檢驗仍在進行，不排除後續再公布新增違規品項。

    林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海提醒，蘇丹紅為脂溶性工業染料，依法禁止用於食品與化粧品，進入人體後可能代謝為具致癌風險的胺類化合物，長期或反覆接觸恐增加罹癌與皮膚過敏風險。

    化粧品蘇丹色素風暴越滾越大，國際美妝大牌NARS也中鏢。（食藥署提供）

    化粧品蘇丹色素風暴越滾越大，國際美妝大牌NARS也中鏢。（食藥署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播