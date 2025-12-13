蘇丹紅風暴擴大 國際大廠牌NARS也中鏢

蘇丹紅化粧品風暴延燒，不只本土品牌，國外大廠恐也受到影響。（下載自Freepik）

部分產品外觀呈白色卻檢出 食藥署：複方成分 產品不一定是紅色

化粧品摻蘇丹紅風暴持續擴大！食藥署昨公布最新追查結果，再新增二項進口化粧品檢出禁用色素「蘇丹四號」，國際美粧品牌NARS也中鏢，國產化粧品則新增十六項產品，累計已有卅九項產品遭下架，不排除還有未爆彈。

已39產品下架 恐還有未爆彈

食藥署副署長王德原表示，新增違規的「輸入」化粧品，包括美國製「NARS裸光賦活超能修護霜」，為業者自主送驗通報，已自行下架回收三一〇罐；另一項是韓國製「艾多美凝萃撫紋萬用棒」，為市售抽驗發現，已要求全面下架回收並依法裁處，目前封存一二〇八支，回收數量仍在清查中。

國產化粧品新增的十六項產品皆與原料進口商「亦鴻企業有限公司」先前輸入的問題原料有關。王德原指出，追查下游十二家業者，再發現三批問題原料及一批業者自主通報原料，相關產品均已在第一波查驗時預防性下架。

外界質疑，部分產品的外觀呈白色卻檢出蘇丹紅，王德原解釋，涉案原料為含三種植物萃取的複方成分，成品顏色與配方及添加量有關，不一定呈現紅色；問題原料溯源至新加坡，當地已展開調查並與台灣保持聯繫。他也強調，目前回溯範圍已追至去年，檢驗仍在進行，不排除後續再公布新增違規品項。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海提醒，蘇丹紅為脂溶性工業染料，依法禁止用於食品與化粧品，進入人體後可能代謝為具致癌風險的胺類化合物，長期或反覆接觸恐增加罹癌與皮膚過敏風險。

化粧品蘇丹色素風暴越滾越大，國際美妝大牌NARS也中鏢。（食藥署提供）

