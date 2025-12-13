公費新冠疫苗 全民開打

疾管署公布，新冠疫苗明年1月起至2月28日擴大全民公費施打。（資料照）

明年元旦至2月底 現省4000元

冬季呼吸道疾病進入流行高峰，加上春節連假將至、國內外旅遊人潮增加，衛福部疾病管制署昨宣布，經傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）決議，將於明年一月一日至二月廿八日擴大公費新冠疫苗接種對象，只要年滿六個月以上且尚未接種者，皆可免費施打，為避免公費與自費並行造成混淆，公費開放期間自費市場將暫停施打。

明年5月疫情恐再升溫

新冠疫苗自費價格平均至少四千元，擴大公費接種等同可為民眾省下一筆支出。疾管署副署長林明誠表示，目前國內疫情雖仍處於相對低點，但依過去數波流行週期推估，明年五月可能再出現一波疫情升溫。

因新冠病毒持續變異，每一波變異株都有可能帶來新的流行，加上疫苗保護力會隨時間下降，且國際往來頻繁，疫情不可能長期維持平穩。若民眾接種踴躍，下一波流行來臨時，台灣的疫情曲線將會比其他國家緩和，反之若接種率偏低，疫情上升速度恐更快。

林明誠也提到，今年新冠疫苗整體接種情形較去年明顯提升，其中六十五歲以上長者接種人次約九十三．三萬，較去年同期增加卅．七％；五十至六十四歲族群接種人次約四十．八萬，也成長十八．三％。

目前國內公費新冠疫苗提供Moderna LP.8.1與Novavax JN.1兩款，皆對目前主流變異株NB.1.8.1與XFG具保護效果。十二歲以上可依意願選擇廠牌，六個月以上至十一歲兒童則限接種Moderna LP.8.1。

疾管署籲儘早於春節前接種

林明誠提醒，接種疫苗後約需兩週才能產生完整保護力，建議民眾儘早於春節前完成接種，尤其六十五歲以上長者與高風險慢性病患，更應盡速施打。目前國內公費疫苗庫存約一三四．四萬劑，全國約兩千七百家合約院所可提供接種服務，民眾可提前查詢、預約，就近完成施打。

針對民眾關心疫苗不良反應，疾管署指出，依國內通報資料，新冠疫苗不良事件已下降至與季節性流感疫苗相當，平均每十萬劑約三件，相較之下，新冠病毒感染後引發重症風險仍約為流感的二倍，呼籲民眾在年節前建立充足保護力。

疾管署副署長林明誠表示，國內疫情雖處低點，但依過去數波流行週期推估，明年5月可能再出現一波流行。（記者邱芷柔攝）

