基隆河油污 估財損逾4億

基隆市府對各公私立學校及幼兒園依實際需求清洗水塔。（基隆市府提供）

18萬自來水用戶購水、洗水塔、換濾芯、求診

基隆河十一月廿七日發生油污染，造成基隆與新北市汐止區十八萬自來水用戶受影響，基隆地檢署查出將誠公司涉嫌重大，負責人游侑梵等五人昨聲押禁見獲准。統計因基隆河油污事件補助十八萬受災戶購水、換濾芯、洗水塔等支出，恐逾四億元。

元凶將誠 不法所得超過5千萬

檢警調查，卅四歲的游侑梵五年前接手父親創辦的將誠公司，從事廢油污水清除事業，違法利用廠內油污水分離技術，將所收取的廢油分離後，將仍有污染成分、無味的廢水偷排進基隆河，還收取其他廢棄物清運業者的油污廢水回廠區進行油水分離，大賺黑心錢，累計五年來不法所得超過五千萬。

根據水污染防治法規定，違規罰鍰額度從三十萬元到二千萬元；將誠公司近十年因污染被罰六次，二〇一七年也有漏油事件，當年僅開罰五萬五千元，其他五次違規罰鍰金額僅六千元到一萬八千元不等。

基隆市長謝國樑昨天表示，他上任以來將誠公司沒有違法開罰記錄，若將誠是一一二七污染事件元兇，絕對會採最高標準重罰到底，絕不寬貸。未來會投入更大的人力、資源、心力、機制與跨部會合作，杜絕水污染事件。

台水：相關費用待統整

謝國樑說，市府與水公司攜手揪出污染元兇，但依「飲用水管理條例」，還是開罰台灣自來水公司五十萬元。自來水公司已於十二月十日宣布，受影響用戶減免半個月水費，並補償水塔清洗費用。台水第一區管理處發言人陳昭賢說，相關資料與所需費用尚待統整中。

不過若以十八萬自來水用戶估算，更換淨水器濾芯費用約一億八千萬、水費減免半個月兩千萬；清洗水塔以五層樓公寓四千到五千元估算，上看九千萬元；五天買飲用水以一戶五百元估算，約九千萬元，再加上就診看病費用，基隆和新北市府與台水公司的支出，恐將超過四億元。

基隆市環保局、環境部事發後鎖定碇內大排周邊、世界貨櫃儲運場的廠商追查，其中正方倉儲被查出有排污染物質，被罰六十萬元；盛星動力（國光保修廠）也有污染事實，被罰一百萬元。不過兩業者都排除是基隆河一一二七污染事件元凶。

基檢連日偵辦，經營廢油回收處理的將誠公司，將油倒入碇內大排流入基隆河，十一日深夜以游等五人涉犯廢棄物清理法等罪聲請羈押，昨天獲准。

基隆市凡設有營養午餐廚房的學校，在油污案後都將水塔儲水排出，並注入水車中無異味自來水，如仍有疑慮，則採購礦泉水因應。圖為廚工清潔廚房。（基隆市府提供）

基隆市府對各公私立學校及幼兒園依實際需求更換飲水機濾芯。（基隆市府提供）

基隆市長謝國樑（圖中）昨日表示，他2022年12月25日上任迄今，沒有到過將誠公司，也沒有接觸。（記者俞肇福攝）

