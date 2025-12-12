中市總預算史上最高 議員促追加預算普發現金

台中市議會民進黨團新任總召周永鴻接任，市長盧秀燕率市府官員到場致意。（記者廖耀東攝）

明年歲入、歲出各1836億、1980億通過 市府︰財政轉佳再評估

台中市議會三讀通過明年度總預算，包括台中購物節等多達卅項歲出預算共六億七千餘萬元被凍結，市府將再提報告尋求解凍，而值得注意的是，本會期議會民進黨團力攻普發現金，二讀及三讀會卻未再有行動，只由議員陳俞融臨時動議提案要求市府再評估，對此，昨天會後卸任總召的王立任及新任總召周永鴻都表示會再爭取，市府則表示目前無餘裕普發現金。

請繼續往下閱讀...

議會民進黨團 周永鴻接任總召

嘉義市通過普發現金六千元，中市議會連續二天二讀會，雖有多位議員仍再提普發現金五萬案，但未見民進黨團像過去一樣有集體攻防行動，只有陳俞融臨時動議再提案表示，台中市明年度通過的總預算案史上新高，也獲得中央史上最高額的財源挹注，普發現金比勞師動眾抽現金讓市民更有感，要求盧市府儘速提追加預算普發現金，送議會審議，議長張清照裁示，請市府研究辦理。市府則重申，目前並無餘裕普發現金，未來若財政轉佳、年度收支允許再審慎評估。

王立任、周永鴻︰會持續爭取

王立任指出，之前民進黨團已提案要求市府普發現金，且議會有決議要求市府研議辦理，未來會持續要求台中市府正視民意；之前率先提案要求台中市府普發現金的新任總召周永鴻則強調，台中市超徵稅收是事實，且將獲更多統籌分配款，絕對有能力「還錢於民」，將與新的黨團研議後續持續要求台中市政府普發現金。

30項預算6.7億凍結 須專案報告

台中市政府明年度總預算昨在市議會完成三讀，台中市政府主計處表示，明年度歲入預算一八三六．六七億，歲出預算為一九八〇．〇五億；附屬單位預算部分，收入為九〇二．七九億元、支出為八六九．一四億元，通過歲入及歲出各刪減六億元；另歲出預算有有卅項共凍結六億七二二〇萬五一一〇元，須向議會專案報告後始得動支。

市議員江肇國關切被凍結的卅案預算均要專案報告，若排進下次臨時會與定期會，恐排擠原有專案報告需求，若統包成一案進行專案報告，又無法讓議員詳細詢答，經張清照裁示，由政黨協商討論如何安排報告。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法