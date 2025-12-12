《新北表揚農業志工》退休當志工 陳岫韻找回人生方向

新北市農業局長諶錫輝（左）表揚獲全國志願服務獎勵銅牌獎的陳岫韻（右）。（記者羅國嘉攝）

新北市農業局昨在三重表揚近五百位農業志工，其中退休後一度因生活空白陷入慌亂的六十二歲志工陳岫韻，擔任志工後找回方向，她把時間與心力投入到生態導覽與食農教育，累積超過三千小時，更在疫情期間與隊友堅守崗位，今年也榮獲全國志願服務獎勵銅牌獎。她說，「不要想太多，做中學就對了。」

農業局長諶錫輝頒發感謝狀與獎座表揚志工，其中陳岫韵獲全國志願服務獎銅牌獎，另周金枝、朱美華、彭敏華三人獲新北志願服務銀心獎；周碧華、曾國銘、呂旭雄、柯淑美、江素英、江素蘭六人獲銅心獎。

陳岫韵因身體不好提早退休，剛離開職場的那一兩年，她形容自己「很慌、不曉得可做什麼」。過去工作忙碌、壓力大，突然放下後失去節奏，讓她決定走出家門，加入志工行列。

陳岫韵說，起初她選擇離家近的導覽解說志工，學習生態、植物、蝴蝶與昆蟲知識，後來加入土城農會志工，累積服務時數已突破三千小時。

陳岫韵指出，年紀帶來的最大挫折就是記憶力減退，即便如此，她仍持續在做中記、反覆練；農會提供的各類課程，讓她越做越充實，「我不敢說不會失智，但至少可以延緩」，「如果我不再當志工，我覺得生活會變得很無趣」。

