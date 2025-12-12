為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    宜蘭高鐵延伸、鐵路高架 國發會審議通過

    2025/12/12 05:30 記者游明金／宜蘭報導

    攸關宜蘭交通發展的高鐵延伸宜蘭、宜蘭至羅東鐵路高架案，兩案綜合規劃經國家發展委員會連續兩天審查都已通過，接下來送行政院核定就拍板定案；行政院政委陳金德表示，這兩天審查結果，代表行政程序持續往前，他會繼續協助推動，讓宜蘭交通邁向新里程。

    兩案綜合規劃送政院核定

    陳金德指出，國發會前天審查宜蘭鐵路高架案，昨天則是高鐵延伸宜蘭，兩項工程雖分屬不同層級，但對宜蘭同樣關鍵，都是攸關宜蘭重大發展，兩案的綜合規劃都獲得審查通過。

    陳金德說，鐵路高架是縣內縫合，解決平交道瓶頸、消除都市切割，帶動宜蘭、羅東鐵路廊帶整體發展；高鐵延伸宜蘭則是對外串聯，經費規模近四千億元，是全國環島高效鐵路網核心工程，強化宜蘭對外速度與交通韌性，同時也是落實賴清德總統均衡台灣政策，以及同步解決花東火車一票難求問題。

    兩項建設如果能在年底拍板定案，高鐵延伸宜蘭工程預計核定後十一年完成，最快二〇三六年通車；路線長度約六十．六公里，從南港至宜蘭，預估廿分鐘。

    而宜蘭鐵路高架總經費五〇一億元，全長十六公里，將改建宜蘭、二結、中里、羅東等車站，並新增縣政中心站，可消除九處平交道，改善交通瓶頸，力拚二〇三五年完工通車。

