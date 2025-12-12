為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    竹市頭前溪挖出廢棄物 議員：制度漏洞？

    2025/12/12 05:30 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市頭前溪生態教育廊道工程，開工後挖出地下埋有大量廢棄物。（擷取自曾資程臉書）

    新竹市頭前溪生態教育廊道工程，開工後挖出地下埋有大量廢棄物。（擷取自曾資程臉書）

    新竹市頭前溪左岸生態教育廊道今年七月動工後，陸續挖出大量陳年廢棄物。市議員曾資程感嘆，很多工程都出現底下埋大量廢棄物的狀況，到底是工程陋習？還是制度漏洞？且批承包廠商未依規鋪防塵布與灑水，工區內外都堆置營建剩餘土方、水泥磚塊，這些廢棄物未來如何處置，籲不要成為市府口中的大秘寶？

    曾資程說，頭前溪左岸由前市府爭取中央經費闢設狗狗公園、滑板公園及左岸自行車道，最後一塊拼圖台六八線下方畸零土地，三年前他在議會提案，由市府向中央爭取規劃費五千五百萬元打造生態教育廊道，七月開工至今，工區陸續挖出大量廢棄物，且堆置未處理，近期公路局的橋梁補強廠商也在同區域作業，工區內外都出現堆置的營建剩餘土方、水泥磚塊，質疑是否經核准堆置？

    竹市環保局表示，施工單位七月中開挖土層下方發現大量廢棄物，包括營建廢棄物、家具、輪胎，已通報水利署第二河川分署與使用管理單位交通部公路局會勘，釐清廢棄物來源及研議移除措施。至於工區內外出現堆置營建剩餘土方、水泥磚塊，該處有碎石級配鋪面的工程範圍是公路局的橋梁補強工程，購自合法土石方資源處理場，完工就會移除復舊。

