    首頁 > 生活

    強化史觀 南庄事件史蹟紀念碑啟用

    2025/12/12 05:30 記者彭健禮／苗栗報導
    「南庄事件史蹟紀念碑」昨天揭幕啟用，增強民眾對於歷史事件認知，重構與強化原住民族史觀。（記者彭健禮攝）

    「南庄事件史蹟紀念碑」昨天揭幕啟用，增強民眾對於歷史事件認知，重構與強化原住民族史觀。（記者彭健禮攝）

    「南庄事件」是台灣原住民族史上重要事件之一，苗栗縣政府於三年前登錄為縣內首件「史蹟」文化資產，並獲文化部文化資產局補助辦理「南庄事件史蹟紀念碑」設置，昨天揭幕啟用，增強民眾對於歷史事件的認知，重構與強化原住民族史觀，撫平歷史傷痛邁向和解。

    「南庄事件」發生於日治時期的一九〇二年，主要起因是樟腦產業與土地的爭奪，以賽夏族人為首，與泰雅族人及各相關族群協力抗日的歷史事件。紀念碑設置計畫歷時三年，經多次協調會與公聽會凝聚共識，以煉製樟腦之腦灶造型進行紀念碑設計，並邀請長年研究南庄事件之國立政治大學林修澈名譽教授撰寫中文碑文，另由苗栗縣南庄事件史蹟保存與再生協會邀請賽夏族、泰雅族之代表，以賽夏語、泰雅語分別撰寫族語碑文，以不同族群語言並陳方式呈現多元史觀。

    為重現歷史現場與涵構，特別選定當年歸順式的場域，即現在的南江水岸公園設置紀念碑，昨日啟用典禮，縣府安排原住民青年進行樂舞演出，展現傳統與創新的文化融合，呈現族群文化的延續與世代傳承，再由族群代表、客委會副主委邱星崴、苗栗縣長鍾東錦等來賓及關心南庄事件之民眾，共同見證這座以「記憶、和解、共榮」為核心精神的紀念性地景正式啟用，期盼成為族群連結與文化教育的重要場域。

