高考英檢採認年限 放寬至報名期前５年

考試院院會昨日通過修正高考一級、二級與高普考試規則，放寬高考一級、二級、三級考試英檢測驗採認年限；另高考、普通考試共廿二類科應試專業科目分別調整為列考四科、三科，並自明年考試開始適用。

22類科專業科目調整

考試院指出，為擴大國考取才範疇、減輕應考人負擔及提升報考意願，高考一級考試各類科及高考二級、三級考試，相關涉外性高的類科應考資格，其英檢測驗成績採認年限由現行報名期間前三年內，修正為報名期間前五年內；另英檢測驗種類增列培力英語能力檢定測驗，由現行八種英檢增加為九種。

考試院說明，在考科彈性多元調整方案改革部分，考選部針對先前未完成減列專業科目的高考三級考試教育行政等十七個類科、普考僑務行政等五個類科，經召開研商會議並綜整中央及地方用人機關意見後修正，高考三級考試除公職專技類科列考兩科外，其餘類科以及普通考試各類科之應試專業科目，分別減列為考四科及三科，並設有五年緩衝規定。

