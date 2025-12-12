為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高考英檢採認年限 放寬至報名期前５年

    2025/12/12 05:30 記者楊綿傑／台北報導
    考試院指出，高考一級考試各類科及高考二級、三級考試，相關涉外性高的類科應考資格，其英檢測驗成績採認年限由現行報名期間前三年內，修正為報名期間前五年內。（資料照）

    考試院指出，高考一級考試各類科及高考二級、三級考試，相關涉外性高的類科應考資格，其英檢測驗成績採認年限由現行報名期間前三年內，修正為報名期間前五年內。（資料照）

    考試院院會昨日通過修正高考一級、二級與高普考試規則，放寬高考一級、二級、三級考試英檢測驗採認年限；另高考、普通考試共廿二類科應試專業科目分別調整為列考四科、三科，並自明年考試開始適用。

    22類科專業科目調整

    考試院指出，為擴大國考取才範疇、減輕應考人負擔及提升報考意願，高考一級考試各類科及高考二級、三級考試，相關涉外性高的類科應考資格，其英檢測驗成績採認年限由現行報名期間前三年內，修正為報名期間前五年內；另英檢測驗種類增列培力英語能力檢定測驗，由現行八種英檢增加為九種。

    考試院說明，在考科彈性多元調整方案改革部分，考選部針對先前未完成減列專業科目的高考三級考試教育行政等十七個類科、普考僑務行政等五個類科，經召開研商會議並綜整中央及地方用人機關意見後修正，高考三級考試除公職專技類科列考兩科外，其餘類科以及普通考試各類科之應試專業科目，分別減列為考四科及三科，並設有五年緩衝規定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播