    首頁 > 生活

    環球購物中心 將進駐高雄車站大樓

    2025/12/12 05:30 記者王榮祥、陳文嬋／高雄報導

    台鐵高雄車站商業大樓歷招商傳出好消息，上市公司冠德建設前晚代子公司環球購物中心公告，獲選此案最優申請人。

    高雄車站商業大樓商業空間招標案，包括地上十層、地下一層及地下三層，位於捷運、台鐵及各轉乘動線，租賃範圍總樓地板面積五十三萬七百餘平方公尺。

    台鐵今年三月首度辦理商業大樓招商，結果僅一家投標，因不符兩家以上規定、等同流標；七月啟動二次招商，仍只有一家投標、二度流標。

    二次流標後，台鐵研議放寬一家申請人投標、即可辦理資格審查開標機制，並辦理第三次招商，十月廿七日截止僅一家投標。

    冠德建設前晚發布訊息，證實子公司環球購物中心獲選高雄車站商業大樓招商案最優申請人。高雄車站商業大樓將成為繼南港、板橋、新左營後，又一座和台鐵車站共構的環球購物中心，也將是冠德旗下規模最大的車站型商場。

    同樣招商不利的台鐵鳳山車站開發大樓，原本將打造「台鐵便當與商品觀光工廠」，但受限土地使用分區及工廠登記等問題，改推「台鐵便當品牌體驗館」，將透過製作參觀、互動體驗及販售展示等方式，明年六月先完成體驗區建置展示。

