核安會主委陳明真：核三廠2028年再運轉 當然有可能

經濟部於十一月廿七日核定台電核電廠現況評估報告，核二、三廠再運轉計畫預計明年三月提送給核安會；核安會主委陳明真昨日表示，若一切條件符合，核三廠二〇二八年再運轉「當然是有可能」；核安會針對輻射對環境影響、地質調查等審查會嚴格把關，至於環保議題將再與環境部協商討論。

國內四座核電廠，僅核四興建前有環評，且現行環評法，針對核電廠重啟或延役是無須經過環評審查；對此，陳明真昨日在立法院教育及文化委員會進行業務報告時表示，將做好核電廠再運轉計畫的核安把關，其中針對輻射對環境影響、工作人員安全、地質調查等，核安會負責全部審查責任。

經濟部日前預估若一切條件符合，核三廠最快二〇二八年可通過核安會審查、啟動重啟程序；對此，陳明真表示，無法給予確切時程，但若台電審查報告完整，也能快速回覆審查意見、現場視察沒問題，加上無重大零件需更換，有可能在二〇二八年下半年通過。

多個環團憂心核安、核廢 反對重啟

多個環團則召開記者會表達反對意見，綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣表示，「核子反應器設施管制法」第六條倉促修法，未經完整政策評估與社會討論，不應輕率「依法行政」，在老舊核電廠核安疑慮、核廢料處置未釐清與落實前，不應提送再運轉申請。

地球公民基金會執行長王敏玲指出，政府應具體說明如何落實「核安無虞、核廢有解、社會共識」三原則，核安風險不應由全民承擔。

