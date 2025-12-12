為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    105條金旅程 出遊不怕踩雷

    2025/12/12 05:30 記者吳亮儀／台北報導
    中華民國旅行業品質保障協會主辦「2025第13屆國際金旅獎暨第3屆品保優旅選」，昨日舉行頒獎典禮。（品保協會提供）

    中華民國旅行業品質保障協會主辦「2025第13屆國際金旅獎暨第3屆品保優旅選」，昨日舉行頒獎典禮。（品保協會提供）

    跟團出遊怕踩到雷，中華民國旅行業品質保障協會主辦「二〇二五第十三屆國際金旅獎暨第三屆品保優旅選」頒獎典禮，從「入境旅遊」、「出境旅遊」、「國民旅遊」三大類別評選出一〇五條金旅遊程，為消費者嚴選優質行程。

    旅行業品保協會優質嚴選

    品保協會理事長張永成指出，目前台灣面臨嚴重的觀光逆差，國際金旅獎已從過去主要著重「出境旅遊」的競賽，逐步轉型為與海外觀光單位合作的國際平台。今年除延續與韓國觀光公社及帛琉旅遊局合作外，新增與加州旅遊局共同參與，希望透過跨國合作提升台灣遊程的海外曝光率。

    「金旅獎」評選依「價格合理」、「內容透明」、「旅客滿意度」等指標，從三五二件參賽作品中選出一〇五條最佳行程。業者在行程上架後，須持續維持既有品質，並妥善處理旅客申訴，保障消費者權益。

    張永成也提到，過去中南部及中小型旅行社參與金旅獎的比例偏低，品保協會主動輔導業者強化產品設計與競爭力，成功提高參與意願，今年參賽行程較去年成長四十％，競爭激烈程度創下新高。

