高山森林療癒之旅 身心靈深度放鬆

近期農業部推廣「森林療癒」，武陵農場的武陵富野渡假村也結合森林療癒師課程，一次3小時帶來遠離塵囂的身心靈放鬆。（記者吳柏軒攝）

台灣山林約占七成土地面積，國旅業者推出全新山林旅遊，搭配近年流行的「森林療癒」，引導人的五感開啟，升級旅程體驗，同時退輔會的武陵、福壽山等高山農場，也趁勢提供全新茶果宴、茶酒等，加上高山無光害優勢的滿天星空，盼遊客達到身心靈深度放鬆。

雄獅旅遊國旅暨入境總經理王岳聰表示，台灣自然風景不輸國外，每座山都有特色，推出「森林巴士」，首波鎖定武陵及福壽山等高山農場，結合生物多樣性，當地農特產，以及翻新的飯店、賓館等，讓老地方有新生命，更加上農業部認證的「森林療癒師」課程，升級遊程體驗，還有高山無天然光害的滿天星斗加值，讓人流連忘返。

森林療癒師邱瑞源表示，森林療癒是利用大自然資源，經專業師資指導，讓人重新找回與大自然連結，課程約三小時，透過沉浸在安全舒適、跳脫現實的環境，開啟五感、釋放壓力，修復身心靈。

退輔會事業管理處長董紹明指出，福壽山茶葉出名，價格為業界標竿，以此特色推出最新「福壽山茶酒」產品，蒸餾製成，充滿高山茶香且一樣入喉回甘。福壽山農場副場長張景富表示，農場近期翻修蔣介石時代的「達觀亭」、「福壽山莊」及國民賓館，盼帶動在地旅遊品質。

