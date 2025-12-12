衛福部組織改造 將設兒家署、長照署

衛福部啟動組織改造，行政院院會昨通過相關組織法草案，將設置兒少及家庭支持署。（資料照）

衛福部啟動組織改造，行政院院會昨通過相關組織法草案，將設置兒少及家庭支持署，以及整合長照業務成立長期照顧及社會發展署，另增設國家醫療科技評估中心、國家中醫研究院兩行政法人，盼藉財務與人事彈性，吸引專業人才。

行政院會昨天通過「衛生福利部組織法」修正草案、「衛生福利部兒少及家庭支持署組織法」草案、「衛生福利部長期照顧及社會發展署組織法」草案及「衛生福利部中央健康保險署組織法」修正草案，將函請立法院審議。

根據規劃，將設置兒少及家庭支持署，整合衛福部及國健署的保護司、社工司、相關兒少健康促進業務，以及部分社家署婦女福利及企劃組業務、兒少福利組、家庭支持組負責內容；成立長期照顧及社會發展署，整合長照業務，並將健保業務併回健保署。

另新增兩個行政法人，包括「國家醫療科技評估中心」，以及把「國家中醫藥研究所」轉型為「國家中醫研究院」。

衛福部組改後調整為八司、七處、三常設型任務編組、六機關（署）、卅九機構、二行政法人。

行政院副院長鄭麗君指出，組改是因應社會變遷造成結構轉變，以及兒少、高齡、身心障礙者與婦女相關照顧與發展需求，同時落實總統賴清德「健康台灣」施政目標，回應社會期待，應加速後續相關業務盤點整合、人力配置等行政準備作業。

鄭麗君表示，衛福部組改後能建立更穩固的發展環境，且整合長照、老人、身心障礙者及婦女福利政策、國民年金相關服務，及其他社會發展議題，能讓整體社會福利政策更具前瞻性與包容性，同時健保政策也能強化政策一致性，提升健保制度整體效能與永續能力。

