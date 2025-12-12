行政負擔重 北市教師︰每天吃抗憂鬱藥

隨時代演進，教學現場第一線教師負擔日益加重，台北市議會教育委員會昨召開「台北市國中教育議題探討」座談會，會中教師代表針對行政負擔減量，校事會議八十五％不成案濫訴，應實名制等提出意見。有教師代表提出，行政減量喊這麼多年，但如今卻越來越重，學校淪為政令宣導場所，宛若里長，也讓教師身心都出現問題，他甚至每天都要吃抗憂鬱藥物。

台北市教育局長湯志民表示，針對校事會議濫訴問題，依據行政程序法，匿名檢舉可以不接受，這也與教育部修法方向一致，未來會朝這方向做，也會向教育部建議濫訴罰則等機制。行政減量方面，府級正討論，是否透過聘用專業行政人力協助學校，減輕負擔。

盼落實行政減量 實施濫訴罰則

北市教師會副理事長沈彥宏說，校園濫訴情形嚴重，許多案件最後都不成立，甚至還聽說過有家長只是希望孩子年級升上去後給同一個導師帶，就投訴高年級的導師。

全國高級中等學校教育產業工會理事長史美奐建議，現在面臨濫訴狀況，可考慮是否在第一次啟動精進調查時，將調查費用由投訴人支應。

教師會理事陳楷元說，校園行政負擔過重，許多老師身心都出狀況，他自己就是每天都要吃抗憂鬱藥物，以衛生組為例，現在已經變成政令宣導的工具。

市議員陳宥丞說，教育不該讓老師直接回應到市府層級的公文，如涉及刑法、性侵害防治法等法律位階，就由外部處理。市議員王閔生直言，台北市教師壓力非常大，應思考教師鐘點、薪資如何優化。

