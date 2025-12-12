為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    嘉市鐵路高架沿線開發 7.9公里路廊添綠地

    2025/12/12 05:30 記者王善嬿、丁偉杰／嘉義報導
    嘉市鐵路高架化沿線將進行土地活化。 （記者丁偉杰攝）

    嘉市鐵路高架化沿線將進行土地活化。 （記者丁偉杰攝）

    嘉義市區鐵路高架化預計二〇二九年十二月通車，市府為活化鐵路沿線土地，啟動辦理變更「都市計畫主要計畫案及都市計畫細部計畫案」共八十五案，通盤檢討範圍以長約七．九公里及其兩側各八百公尺的鐵高廊帶，昨完成最後一場公展說明會，預計明年上半年送嘉市都委會審議。

    兩側各800公尺廊帶 納通檢範圍

    市府都市發展處長許懷群表示，專案通盤檢討範圍包括嘉北車站東側地區、嘉義大車站地區，由北至南分為七段；現行計畫大部分為台鐵土地，少數為私人及公有地，將調整為公園道、綠地等公共設施用地，公有地採撥用，私有地採一般徵收或協議價購。

    縫合城市 規劃步行及自行車系統

    過去受鐵軌阻隔的兩側將被打開，未來騰空後的地面空間將導入綠帶、廣場與開放式公共空間，規劃友善的步行及自行車系統，全長七．九公里鐵路廊帶，將成為推動「涼適、活力、新木都」重要示範場域。

    嘉義大車站 打造轉運及藝文特區

    許懷群說，嘉北車站東側、北香湖公園東側、林業村、嘉義大車站等四大發展區域，規劃以大眾運輸導向型發展（簡稱TOD）、道路系統銜接與優化等方向變更。嘉北車站東側將打造醫療及TOD商業區，並規劃一處一．五九公頃整體開發區；嘉義大車站地區五十六公頃將打造轉運及藝文特區。

    公展說明會吸引民眾到場，市府規劃拓寬保健街至廿二．七公尺，一位陳姓地主說，保健街西側已有近九公尺寬道路，他的房地正好位於道路轉角，不影響出入交通，堅決反對強徵民地拓寬。都發處回應，保健街拓寬是因未來嘉北車站地面道路縫合，車流量將增加，有道路拓寬需求。

    都計變更案 公開展覽至23日

    許懷群說，公展至廿三日，期間民眾仍可表達意見，預計明年上半年送嘉市都委會審議，後續再送內政部都委會審議。

