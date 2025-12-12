麥寮六接19日動土 地方關切工安及污染

台塑麥寮工業區液化天然氣(LNG)接收站將建置2座16萬公秉儲槽，圖為儲槽模擬圖。（記者黃淑莉翻攝）

雲林麥寮工業區液化天然氣（LNG）接收站（簡稱六接）工程將在下週五動土，目標在二〇二九年十二月底供電。雲林縣府昨天召開麥寮LNG專案執行情形暨安全管理規劃會議，與會議員聚焦在工安、污染及回饋等問題，縣長張麗善要求台塑要增加廠區內自主防災能力、管線管理嚴謹並搭配高科技應用，並強調縣府對工安一定會嚴格把關。

台塑麥寮汽電廠燃煤機組在今年底停止運轉，將全面轉燃天然氣，規劃在麥寮六輕建置燃氣複循環發電機組，兩部共二四〇萬瓩燃氣機組、液化天然氣接收站第一期興建兩座十六萬公秉儲槽及氣化設施，還有南碼頭開發，含可容納液化天然氣容量廿六萬公秉等級船舶的LNG卸收碼頭，及以管線送至接收站液化天然氣儲槽。

麥寮汽電表示，麥寮接收站LNG儲槽與鄰近醫院、學校、村落等敏感點距離超過三公里，考量台灣多地震，儲槽安全設計參考日本，採用安性性高、耐震、防洩漏的地上型雙圓拱頂全容式儲槽，且有內、外槽，槽間設置保冷夾層，並有洩漏偵測器；接收站到發電機組建置五公里輸氣管線，都為明管，設有多處緊急遮斷閥。

昨天會議多位議員對於燃煤轉燃氣樂觀其成，但關切未來啟用後的工安、污染，要求台塑相關風險評估、安全管理規劃要公布讓地方清楚。

