    首頁 > 生活

    推廣台南機場觀光 憑機票換咖啡

    2025/12/12 05:30 記者劉婉君／台南報導
    推廣台南機場航線觀光記者會結合中央、地方及民間企業，奇美食品幸福工廠並加碼憑機票換咖啡。（記者劉婉君攝）

    台灣虎航台南直飛日本熊本、沖繩二條航線，本月下旬將先後開航，位於「機場第一排」的奇美食品幸福工廠為推廣台南機場航線觀光，昨天宣布加碼「憑機票換咖啡」活動，期能讓旅客抵達台南後，出機場不到十公尺，就能感受到台南人熱情的溫度。

    毗鄰機場 奇美食品響應

    立委林俊憲昨天與交通部觀光署、民航局、立榮航空、台灣虎航、台南市政府宣傳推廣台南機場航線觀光，林俊憲表示，台南航空旅運在疫情後歷經多年空白，久違的國際觀光航線即將重返，希望中央、地方與民間企業攜手，促進空港觀光。

    奇美食品行銷處總監馬志堅說，奇美食品非常幸運能與台南機場當鄰居，期盼能以實際行動，支持航空運量提升，讓更多旅客感受到城市的熱情款待。明年二月底前，憑本人當日「台南出發或抵達」的航線機票（登機證），即可至奇美食品幸福工廠兌換中杯美式咖啡一杯。

    觀光署主秘方正光表示，將持續透過海外行銷、旅遊推介、與航空公司及旅行業者合作等方式，提升觀光量能，帶動整體觀光產業正向循環。民航局主秘楊國峯指出，台南機場國際航線包機去年有十八架次、今年十架次，樂見地方積極推動航線觀光。

