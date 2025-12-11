嘉義「嘉油鐵馬道」城鄉光廊 明天全線開通

「嘉油鐵馬道」城鄉光廊建設第三期工程完工，營造溫潤柔和的光影層次。（記者丁偉杰攝）

橫跨嘉義縣市自行車專用道「嘉油鐵馬道」城鄉光廊建設，第三期工程由市府投入三五〇〇萬元，施作嘉市紅瓦厝站至嘉縣水上鄉鴿溪寮站的最後一哩路，從夜間照明、休憩空間到智慧公廁等全面升級已經完工，將於十二日正式開放通行。

嘉市紅瓦厝至水上鴿溪寮段 完工

「嘉油鐵馬道」白天為青翠盎然綠色廊道，被網友譽為「南部最美自行車道」，近年來營造光環境，獲交通部觀光署補助，加上市府配合款，斥資六千萬元進行第一、二期工程，入夜搖身一變為串聯城市與鄉村的魅力光廊，整體景觀煥然一新，提升民眾遊憩品質，榮獲「二〇二五建築園冶獎—公園綠地景觀類」殊榮。

請繼續往下閱讀...

市府觀光新聞處長張婉芬表示，第三期工程位於嘉義縣市交界路段，基於縣市共榮，市府自編三五〇〇萬元推動進行，串接既有成果，打造更完整、連續的慢行休憩環境。

設夜間照明、休憩空間、智慧公廁

第三期工程採用節能、不眩光、琥珀色溫的照明設計，與周邊綠蔭相互呼應，以「友善行走、安全視覺、不干擾生態」為原則，營造溫潤柔和的光影層次，同時採用低耗能燈具及耐久鋪面，以減量設計降低未來維護與環境衝擊。

張婉芬說，為提升沿線管理效率，此次新增紅瓦厝站智慧公廁，具備人流偵測、久占警示及耗材監測功能，提供更完善的友善設施；為防止機動車輛違規進入鐵馬道，除既有兩處AI車牌辨識暨語音警示系統外，此次再新增六處偵測點，即時偵測、即時提醒，讓騎乘環境更加安全友善。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法