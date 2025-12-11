雲林虎尾糖廠製糖期 走讀糖都嚐甜品

雲林糖都嘉年華為期近四個月，帶領民眾用五感體驗虎尾糖業特色。（記者李文德攝）

雲林虎尾糖廠十二月十六日開工製糖，縣府在製糖期規劃為期近四個月的「糖都嘉年華」，集結多家在地團體推出走讀、深度遊程，更匯集廿種限定季節甜點等。縣府文觀處表示，以五感體驗為核心策畫，盼沉浸式旅程帶領民眾感受甜蜜的季節。

虎尾糖廠每年十二月至隔年三月進入製糖期，更是全國唯一保留以五分車載運甘蔗的景色，民眾更可以看到五分車在鬧區行駛，限定奇景吸引不少遊客來追五分車。

請繼續往下閱讀...

文觀處長陳璧君表示，今年糖都嘉年華結合虎尾鎮公所、虎尾糖廠、虎尾魅力商圈、雲林故事館、雲林記憶Cool、虎尾眷村再造協會等單位共同策畫，讓民眾利用近四個月的製糖期間，滿足味、嗅、聽、視、觸覺等五感。

陳璧君表示，今年分為九大活動共規劃六場蔗糖走讀、十一梯次深度旅遊、廿場故事繪本導覽、廿六梯次糖廠秘境走讀及六十梯次限定風味料理體驗等，如虎尾糖廠糖業文物館將有展覽活動，民眾也可透過旅程騎腳踏車了解整個糖鐵運作方式，另鎮內店家更製作廿種限定甜點。

雲林縣長張麗善表示，虎尾糖廠是台灣糖業的重要見證，盼透過活動讓國人走入當地、了解製糖景致，再以多重感官重新認識糖都的文化底蘊。

雲林糖都嘉年華為期近四個月，帶領民眾用五感體驗虎尾糖業特色。（記者李文德攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法