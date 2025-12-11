為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    《大濛》片中神級燒餅 來自台南崇德市場

    2025/12/11 05:30 記者洪瑞琴／台南報導
    《大濛》片中阿月、趙公道吃的燒餅，來自台南東區崇德市場的老店。（記者洪瑞琴攝）

    第六十二屆金馬獎最大贏家《大濛》橫掃最佳劇情片、原著劇本、美術與造型設計四項大獎，還拿下觀眾票選最佳影片，但最讓影迷瘋狂的，竟是阿月、趙公道吃到的「神級燒餅」，原來正是台南東區崇德市場老店的排隊美食，幕後花絮一曝光，讓影迷直呼：「台南連燒餅都能得獎吧！」

    金馬美術大師王誌成透露，《大濛》七成以上場景都在台南拍攝。劇組在鹽水岸內影視基地大規模搭景，成大力行校區（市定古蹟原日本陸軍醫院）、古蹟陳一鶴醫師故居、台糖倉庫、後壁烏樹林甘蔗園、鹽水月津港河畔等地，都是取景場地。片中五十八件古早生活物件，則來自台南市民宿文化發展協會理事長周榮棠的收藏，搬上大銀幕讓電影多了溫度。

    台南早已是影視圈熟面孔，《孤味》、《俗女養成記》、《想見你》、《我的婆婆怎麼這麼可愛》及《斯卡羅》等作品，都在台南留下經典場景。從得獎電影到神級燒餅，《大濛》再次證明市長黃偉哲曾說過台南是「金鐘金馬寶地」，影視魅力加台南美味會「入戲」的城市。

    《大濛》片中阿月、趙公道吃的燒餅，來自台南東區崇德市場的老店。（記者洪瑞琴攝）

