    首頁 > 生活

    台南花卉 登上日本皇室午宴

    2025/12/11 05:30 記者洪瑞琴／台南報導
    台南火鶴花登上日本皇室高円宮久子妃殿下午宴。（台南市府提供）

    台南火鶴花登上日本皇室高円宮久子妃殿下午宴。（台南市府提供）

    台南花卉亮相日本皇室午宴！東京國際花道博覽會昨天在東京新大谷飯店盛大登場，台南市連兩年受邀，由市長黃偉哲親率代表團出席。今年皇室午宴的桌花特別選用台南蘭花與火鶴花，台南也是全台唯一受邀參展城市，備受國際矚目。

    本屆博覽會由日本皇室高円宮久子妃主持，有廿四國大使及夫人、各大流派花道家元與國際團體出席，是全球花藝界的重要盛事。久子妃親自主持的午宴桌花採用台南花卉，不僅展現蘭花與火鶴花的頂級品質，也讓台南在日本皇室及外交圈中再次曝光。

    黃偉哲表示，感謝高円宮久子妃殿下與匈牙利駐日大使Anna AULNER-BÁLINT的邀請與支持。台南這次以代表性花卉搭配農產加工品參展，希望在各大花道流派齊聚的盛會中展現城市的花卉實力，深化外交交流，提升台灣形象。他也與匈牙利駐日大使共同頒發「台南市長獎」，內容包含高雄─東京往返機票與台南五星飯店兩晚住宿券。

    今年台南主題館以「花と果の都．台南The City of Flowers&Fruits─Tainan,Taiwan」為主軸，展示多款蘭花、火鶴花及農產加工品，成功吸引國際目光，為台南花卉產業再添亮眼一頁。

    台南蘭花登上日本皇室高円宮久子妃殿下午宴。（台南市府提供）

    台南蘭花登上日本皇室高円宮久子妃殿下午宴。（台南市府提供）

