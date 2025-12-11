救回憲法法庭 台南籌設50公投連署站

立委王定宇邀集「人民作主」公民團體、多位南市議員、里與社區意見領袖及友善店家廣設搶救憲法法庭的公投連署站，力拚擴散連署效應。（記者王俊忠攝）

王定宇揪民團、議員、店家發起行動 拚1月底連署29萬人

去年立法院藍、白陣營聯手強行通過憲訴法修法，拉高憲法法庭的判決門檻，也造成大法官任命的僵局，造成我國憲法法庭近乎癱瘓。民進黨立委王定宇昨天結合公民團體「人民作主」與多位市議員、里長、社區意見領袖、友善店家發起連署公投「救回憲法法庭」行動，寄望在明年一月卅日連署人數達到廿九萬門檻。

人民作主︰憲政危機時 人民的緊急避難手段

「人民作主」副團長、九〇〇三公投案提案人張人仰指出，藍白聯手強修憲法法庭開會門檻，造成法律失控、正義消失，台灣陷入空轉。此次「人民作主」提出四項公投案，是國家陷入憲政危機時，人民的緊急避難手段，感謝王定宇在連署尋求公投的最後衝刺階段，挺身呼籲並廣設連署站，讓公民團體不致孤軍奮戰。

王定宇表示，藍白聯手癱瘓憲法法庭，對憲政體制的危害「立即且明顯」，是全體國人都置身其中的國家級災難，要謝謝「人民作主」發起公投連署行動，為當前台灣憲政困境提供另一個解方。

自然人憑證上網連署 教學影像廣傳社群平台

王定宇感謝市議員陳皇宇、李啟維與地方里、社區、友善店家山米咖啡所、魚魚共好、時尚國際通訊、狡怪飯丸、姊妹的花等店響應籌設連署站，他的服務處也將設法在十天內把連署站擴增到五十處，並把服務處製作的自然人憑證上網連署教學影像，廣傳到各社群平台，增加連署人數。

王定宇說，用自然人憑證上網連署，正確性高，可避免像國民黨操作罷免案的「死亡連署」，節省志工逐筆校對、查核的人力，但有些人或長輩仍對自然人憑證不了解，需請年輕的家人與友善連署店家協助上網連署。

依公投法規定，連署成案門檻約廿九萬人，王定宇說，目前全國連署人數已近七萬人，希望到明年一月卅日的最後這一個多月期間，能增加廿二萬連署人以達到成案門檻，他自己在台南的選區連署人希望突破萬人。

