    首頁 > 生活

    警察難為 阻詐千萬被嫌管太多

    2025/12/10 05:30 記者張聰秋／彰化報導
    彰化縣警察局長陳明君以數據呈現近年警察阻詐的成效，詐騙案件受理發生、財損金額，呈現逐月降低及減少的緩降趨勢。（警方提供）

    彰化縣警察局長陳明君以數據呈現近年警察阻詐的成效，詐騙案件受理發生、財損金額，呈現逐月降低及減少的緩降趨勢。（警方提供）

    阻詐難！一名住台中的中年婦人，本月八日與丈夫到彰化市區一家銀行，想匯款一千萬元，夫妻宣稱要匯給爸爸的朋友，用於投資房地產，銀行職員察覺異狀通報警方，員警發現雙方都是口頭約定，夫妻無法提供「爸爸朋友」的完整身分，也不見任何投資契約文件，質疑是「假投資、真詐騙」，員警好話說盡，對方卻認為「管太多」，僵持甚久後，員警請夫妻離去，匯款並未完成。

    這位婦人家庭經濟佳，警方阻詐不順遂，婦人與丈夫對警方的勸阻感到不耐煩，認為警察是擾民，夫妻也不願提供「爸爸朋友」的電話訊息，不過，警方以專業與處理詐騙經驗，認定是老梗的假房地產投資詐騙伎倆，騙徒常會用各種話術，讓踏進詐騙圈套的民眾，認定是穩賺不賠的投資而堅定匯款。

    二名員警再三勸說，僵持許久，夫妻仍不相信是詐騙，最終是在警方堅定請離下，倆人才打消匯款念頭離開，警方事後致電關心，夫妻仍認為警察「雞婆」管多了，警方無奈之餘，又擔心夫妻受騙，第一時間通報縣內金融機構與警察單位注意，以防夫妻再到其他家銀行匯款。

