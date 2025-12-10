草屯金瑞成銀樓 連17年蟬聯南投地王

草屯鎮太平路一段與碧山路角間的金瑞成珠寶銀樓，連續十七年蟬聯地王。 （資料照）

南投縣二〇二六年公告土地現值及公告地價出爐，全縣公告土地現值較今年平均上漲〇．七四％、公告地價較二〇二四年平均上漲一．五五％，位於草屯鎮太平路一段與碧山路角間的金瑞成珠寶銀樓，自二〇二〇年起連續十七年蟬聯地王，公告土地現值為每平方公尺十六萬七七九八元，換算每坪約五十五萬四五七二元。

公告土地現值 明年平均漲0.74％

縣府地政處表示，縣內各區域公共建設持續推動，但受不動產金融調控等因素連動影響下，不動產價格近一年來漲幅趨緩，此次調整作業主要反映各大產業園區及毗鄰開發地區發展，經地價評議委員會綜合考量地價均衡性，適時反映市價變動並兼顧民眾負擔能力後，評定公告土地現值平均調幅〇．七四％。

請繼續往下閱讀...

另依據內政部函示公告地價評定原則，南投縣地價及標準地價評議委員會參考地方財政需要、社會經濟狀況及民眾地價稅負擔能力等因素後，評定全縣公告地價平均上漲一．五五％。

縣府地政處指出，二〇二六年公告土地現值及公告地價將於一月一日元旦公告，屆時民眾可連結至南投縣地政便民服務系統或縣內各地政事務所網站查詢各鄉鎮市公告土地現值及公告地價調漲情形。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法