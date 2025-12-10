為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中長照 明年納入全齡失智症

    2025/12/10 05:30 記者蘇金鳳／台中報導
    台中市立老人復健綜合醫院暨長照機構6日開幕，將提供300個長照床。（記者蔡淑媛攝）

    台中市立老人復健綜合醫院暨長照機構6日開幕，將提供300個長照床。（記者蔡淑媛攝）

    台中市人口二〇二九年將邁入超高齡社會，市府昨天宣布長照將增加多項服務，從明年起，全齡失智症者都可納入長照體系，不再限定五十歲以上才能納入，另外，明年PAC（健保急性後期整合照顧）計畫對象如腦中風、燒燙傷、創傷性神經損傷、脆弱性骨折、心臟衰竭、衰弱高齡病患等個案，也不分年齡就可納入長照系統。

    明年7/1起 可申請租賃智慧輔具

    此外，需要住宿式服務機構的民眾，過去最高補助一年是十二萬元，明年預計提升補助至十八萬元，而且自明年七月一日起，民眾可申請租賃智慧輔具三年六萬元補助。

    台中市府市政會議昨天進行長照服務專案報告，市長盧秀燕表示，長照是台中市最重要的施政，要做好長照，經費不可少，因此長照是這幾年所有預算增加最多，二〇一九年長照三十七．五五億，今年八十三．二九億，成長二．二倍，快接近百億元，明年資深市民破五十萬，預算可能破百億。

    台中逾65歲長者 明年將破50萬人

    衛生局長曾梓展表示，台中市六十五歲以上的長者今年已達四十九萬四千多人，佔比一七．二％，明年就會破五十萬人，預估到二〇二九年全國老人人口就達廿％，進入超高齡社會。

    曾梓展說，明年中央啟動長照三．〇，因此台中市有增加長照服務的項目，首先不分年齡只要是失智患者就納入長照系統，而PAC對象不分年齡也納入長照，而因應失智的全齡化納入長照，市府持續擴充能量，失智據點由四十八家增至五十一家，長照需求約一萬三一五一人，長照床加上十二月甫開幕的台中市立老人復健綜合醫院暨長照機構等一五一家機構，目前有一萬三三〇六床，明年可提高至一萬三七八〇床。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播