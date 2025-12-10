霧峰林烈堂別墅將遷移 原址蓋大樓

曾有台中舊城第一豪宅美稱的林烈堂別墅將遷移，原址改建為住宅大樓。 （記者廖耀東攝）

台中市日治時期建築、霧峰林家林烈堂別墅，位於在民權路與柳川交口，民眾爆料有工程進行疑在拆屋，記者趕往發現施工單位正在拆除內裝。施工人員表示，建商收購土地，拆除原KTV內裝後，將以軌道遷移方式，將日式宅地移到柳川旁，規劃成開放式市民休閒空間，保留別墅古色古香原貌，至於原地則將改建住宅大樓。

林烈堂是台灣省參議會第一屆參議員林獻堂堂兄，別墅落成於一九三五年為日治時期總督府技手（官方工程人員）設計，早年有台中舊城第一豪宅美稱。

文化局說，林烈堂宅為私有產權，戰後產權經移轉作為飯店、餐廳、理容院等場所使用，大幅增改建已非原貌，依文化資產保存法第十四條規定，列冊追蹤建物東南側立面，已要求施工提出規劃方案送審通過後，方得進行工程，且應保留部分原始構造，達成新舊融合效果。

林烈堂別墅九十年前由日治總督府技手竹中平一郎設計，台籍建築師楊貽炳監造，當年大門正對柳川，是來往行政及商業區黃金地段，廣大庭院內有日式水池及茂密銀樺樹，氣派非凡。

