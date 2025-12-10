為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    霧峰林烈堂別墅將遷移 原址蓋大樓

    2025/12/10 05:30 記者黃旭磊、廖耀東／台中報導
    曾有台中舊城第一豪宅美稱的林烈堂別墅將遷移，原址改建為住宅大樓。 （記者廖耀東攝）

    曾有台中舊城第一豪宅美稱的林烈堂別墅將遷移，原址改建為住宅大樓。 （記者廖耀東攝）

    台中市日治時期建築、霧峰林家林烈堂別墅，位於在民權路與柳川交口，民眾爆料有工程進行疑在拆屋，記者趕往發現施工單位正在拆除內裝。施工人員表示，建商收購土地，拆除原KTV內裝後，將以軌道遷移方式，將日式宅地移到柳川旁，規劃成開放式市民休閒空間，保留別墅古色古香原貌，至於原地則將改建住宅大樓。

    林烈堂是台灣省參議會第一屆參議員林獻堂堂兄，別墅落成於一九三五年為日治時期總督府技手（官方工程人員）設計，早年有台中舊城第一豪宅美稱。

    文化局說，林烈堂宅為私有產權，戰後產權經移轉作為飯店、餐廳、理容院等場所使用，大幅增改建已非原貌，依文化資產保存法第十四條規定，列冊追蹤建物東南側立面，已要求施工提出規劃方案送審通過後，方得進行工程，且應保留部分原始構造，達成新舊融合效果。

    林烈堂別墅九十年前由日治總督府技手竹中平一郎設計，台籍建築師楊貽炳監造，當年大門正對柳川，是來往行政及商業區黃金地段，廣大庭院內有日式水池及茂密銀樺樹，氣派非凡。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播