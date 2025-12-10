「高山茶都．嘉義」 推體驗山林、創意輕食

嘉義縣長翁章梁（中）、高山茶都代言人張齡予（右）邀請海內外遊客到高山茶都品味嘉義好茶與頂級咖啡。（記者蔡宗勳攝）

「二〇二五高山茶都．嘉義」將自十三日起一連九天在嘉義縣中埔穀倉農創園區登場，縣長翁章梁與擔任活動代言人的前主播張齡予昨在宣傳記者會攜手開箱沉浸式展館「山之境」與茶食快閃「茶之味」兩大亮點。翁章梁表示，今年活動主軸「一杯茶，走進一座山」，引領遊客走入產地及深入茶區，喝得到嘉義高山茶，也能「看見、感受、走得進」茶的原鄉。

13日起9天 引領遊客感受茶的原鄉

沉浸式展館「山之境」，以漂流木構築神木意象，搭配光影投射、霧氣、茶香與樂音，以五感交織出宛如置身山林的沉浸式體驗，濃縮展現嘉義高山茶背後的山林環境與自然風貌。

另一亮點為活動期間假日限定的茶食快閃活動「茶之味」，係以「吸睛外觀、創新品項、百變茶香」為主軸，邀集青年品牌、新創甜點與青年茶農推出茶酒特調、茶香甜點及創意輕食。

翁章梁表示，活動透過品茗、展覽、互動、體驗等方式，引領遊客在茶香與光影之間，理解茶文化如何與生活緊密相連。

張齡予說，高山茶近年入菜、入甜點，有多重變化，顛覆過往「老人茶」形象，會場也展售許多創意產品，另有戶外舞台規劃音樂及茶文化展演，適合全家出遊，品茶、識茶、購茶之外，也可安排阿里山旅遊行程，探訪森林步道及高山茶秘境。

