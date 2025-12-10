里民連署 斗六水岸公園地下停車場動工

社口里商業行為發達，但停車空間有限。（記者李文德攝）

總經費3.55億 中央補助1.92億 提供176格車位 後年7月完工

雲林縣斗六市社口里近年知名連鎖商店陸續進駐，商業行為逐漸發達，但因停車空間不足，四年前里民發起連署盼設停車場。雲林縣府獲中央補助一．九二億元，共投入三．五五億元在水岸公園興建地下停車場，昨日正式動土。縣府表示，未來將有一七六個汽車停車位，預計後年七月完工。

可紓解社口里商業區違停亂象

社口里長蘇宴民表示，近年來社區已形成新興商業區，有多家連鎖餐飲、服飾店進駐，週末更有斗六夜市，無奈停車空間有限，常有違規停車亂象，四年多前地方發起連署，盼興建停車場，短短一週就有上千名社區民眾響應。

縣府交工局長汪令堯表示，水岸公園地下停車場位於鎮南路及社口街路口，將設置地上八一格、地下九五格汽車停車位，總工程經費約三．五五億元，中央補助約一．九二億元，並融入水岸公園整體風格，加入多項景觀設計，此外更導入智慧停車系統、綠能設備等。

導入智慧停車系統、綠能設備

昨日動土典禮由雲林縣長張麗善主持，副縣長謝淑亞、公路局雲嘉南區養護工程分局主任工程司吳耀勝、斗六市長林聖爵、議員賴淑娞、林岳璋、黃勝志、陳永修等人出席。

張麗善表示，近期日本知名品牌無印良品已進駐社口園區，未來當地將會持續匯集商業與文創能量，新建停車場對於整體產業經濟發展將是一大助力；汪令堯指出，停車便利是都市發展重要基礎，施工中的人文公園停車場預計明年完工，還規劃推動受天宮廣場等五處停車場，估計斗六三年內可增千個停車位，紓解市區停車壓力。

斗六市水岸地下停車場9日舉辦動工典禮，預計完工後可提供176格汽車停車位。（記者李文德攝）

