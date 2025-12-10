台南辦沉浸式導覽 展示教育成果

台南市教育局年終成果發表會，展現數位科技融入教育成果。（記者劉婉君攝）

台南市教育局昨天走入教育現場舉辦年終成果發表會，以沉浸式導覽方式，帶與會者感受台南的教育建設力、創新教學力、幸福守護力。而明年除持續加強校園數位學習環境，安定教研中心也將於第二學期正式進駐，為原本分散各地的國教輔導團十九個議題團，提供可共同交流的場域，提升學生的學習品質。

教育局年終成果發表會於蓮潭國中小舉行，由學生司儀以中、英語雙語開場，現場還有多所學校擺設互動攤位。教育局長鄭新輝表示，南市在教育建設力方面，已全面完成高國中小智慧型觸控大電視、水擦黑板及節能省電燈具，及完成三七一棟校舍耐震補強、投入八．二億元改善一二〇一間老舊廁所。截至目前為止，並投入超過十三．二億元，完成一〇二校的通學環境，明年還有十四校共獲得二．七億元的經費補助，打造友善的上下學之路。

鄭新輝指出，明年將持續升級教育軟硬體建設及校園數位學習環境，而斥資約一億四〇〇〇萬興建的安定教研中心，目前試營運，預計下學期正式進駐，國教輔導團不用再分散各地四處借場地辦研習，將有助於教學、學習品質的提升。

