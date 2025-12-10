為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南辦沉浸式導覽 展示教育成果

    2025/12/10 05:30 記者劉婉君／台南報導
    台南市教育局年終成果發表會，展現數位科技融入教育成果。（記者劉婉君攝）

    台南市教育局年終成果發表會，展現數位科技融入教育成果。（記者劉婉君攝）

    台南市教育局昨天走入教育現場舉辦年終成果發表會，以沉浸式導覽方式，帶與會者感受台南的教育建設力、創新教學力、幸福守護力。而明年除持續加強校園數位學習環境，安定教研中心也將於第二學期正式進駐，為原本分散各地的國教輔導團十九個議題團，提供可共同交流的場域，提升學生的學習品質。

    教育局年終成果發表會於蓮潭國中小舉行，由學生司儀以中、英語雙語開場，現場還有多所學校擺設互動攤位。教育局長鄭新輝表示，南市在教育建設力方面，已全面完成高國中小智慧型觸控大電視、水擦黑板及節能省電燈具，及完成三七一棟校舍耐震補強、投入八．二億元改善一二〇一間老舊廁所。截至目前為止，並投入超過十三．二億元，完成一〇二校的通學環境，明年還有十四校共獲得二．七億元的經費補助，打造友善的上下學之路。

    鄭新輝指出，明年將持續升級教育軟硬體建設及校園數位學習環境，而斥資約一億四〇〇〇萬興建的安定教研中心，目前試營運，預計下學期正式進駐，國教輔導團不用再分散各地四處借場地辦研習，將有助於教學、學習品質的提升。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播