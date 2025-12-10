台南設3合1綠色通道 邀亞總台商回流

台南市長黃偉哲與亞總總會長陳舒琴展示簽署完成的MOU。（台南市府提供）

單一窗口提供投資、購置房產與復籍定居等行政諮詢

為力邀更多台商返鄉至台南投資，在駐新加坡大使童振源見證之下，台南市長黃偉哲偕亞洲台灣商會聯合總會（簡稱亞總）總會長陳舒琴簽署合作備忘錄，未來市府將提供亞總台商會員返回台南投資之三合一綠色通道服務，單一窗口協助台商投資、購置房產及復籍定居等相關行政諮詢，協助台商排除回流投資時可能遇到的各種障礙。

童振源見證 市府與亞總簽備忘錄

南市府透過長期的環境整備、產業措施及積極開發投資標的，吸引台商回流投資。經發局長張婷媛提到，二〇一九年迄今，台南新增二九六三億元投資額，創造三九二八億元產值，增加六二四九二個就業機會，為地方經濟注入強勁動能。台南招商成果不僅鞏固傳統產業與高科技領域的競爭優勢，也推動產業上下游鏈結，促使周邊中小企業及創新型企業同步成長。

擁有南科、沙崙智慧綠能科學城

黃偉哲表示，台南是台灣的歷史門戶，擁有創新研發、半導體與AI產業鏈、優勢產業聚落的多項優點，加上做為半導體S廊帶核心，同時擁有南科、沙崙智慧綠能科學城，而台積電的先進製程也幾乎都在南科，帶動整個半導體供應鏈群聚台南。

協助廠商導入AI、數位轉型

黃偉哲指出，不僅只有科技相關產業，更有許多傳統產業群聚在台南，包含汽車零組件、金屬、機械、塑膠、紡織等，許多都是該產業隱形冠軍，因此市府積極協助廠商導入AI、數位轉型、產業升級，讓台南成為海外企業投資的最佳選擇。

黃偉哲認為，台商朋友勇闖天下的精神，是台灣能在全球經貿版圖中佔有一席之地的關鍵力量，誠摯邀請台商朋友選擇台南這座充滿潛力的城市，加碼投資、深耕合作，很高興能跟亞總攜手合作，提供有意落腳台南市的亞洲台商在投資、購地與戶籍方面的行政諮詢服務，也期盼借助陳舒琴總會長以及亞總幹部之力，多加協助宣傳台南投資優勢，共創雙贏。

