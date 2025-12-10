捷運民汐線北市段 由新北營運

橫跨雙北、規劃中的捷運民生汐止線（簡稱民汐線）台北市段，串聯新北市負責的捷運汐止東湖線、基隆捷運路網，系統一致，共用機廠、共享營運維修資源，同一個行控中心指揮調度，興建完成後將由新北市營運，事權統一。台北市捷運局表示，民汐線已規劃增加採購列車，會視實際營運需求彈性調度；新北市捷運局指出，各站租金營收、營運損益及重置負擔，依法處置並跨縣市公平合理分擔。

民汐線台北市段長約十一．〇二公里，規劃行經台北市大同、中山、松山、內湖及新北市汐止區，共有九座車站，起於民生西路與重慶北路口，沿著民生東路、新湖一路、成功路、民權東路等路段，中途可轉乘淡水信義線、中和新蘆線、文湖線、環狀線東環段，並且銜接汐東捷運。

雙北捷運局說明，民汐線台北市段、汐東捷運、基隆捷運為同一系統，由同一營運機構負責經營。汐東捷運與基隆捷運已獲行政院核定計畫，由新北市主辦經營，因此後續投入營運的民汐線台北市段，將由新北市營運，彼此已有共識。營運模式與列車調度，除了在綜合規劃階段依據旅運需求專業規劃，民汐線台北市段已規劃增加採購列車，營運公司也將依實際需求統籌調度，滿足旅客輸運及服務。

