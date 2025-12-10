社子島區段徵收公聽會 陳抗與警推擠

社子島自救會發言人李華萍主張會議無效，並與警方多次推擠。 （記者劉信德攝）

台北市政府九日起連五天將辦十六場社子島區段徵收公聽會，首場昨天在中洲區民活動中心登場。社子島自救會廿餘人前往陳抗，抨擊市府無視反對意見與法院判決環評違法，持續推動區段徵收，且未檢具區段徵收計畫便召開公聽會，憤而站上桌椅高喊「違法會議無效」，地政局土地開發總隊則強調一切合法合規；反對區段徵收的群眾情緒激動與員警爆發推擠衝突。支持區段徵收的社子島居民權益促進會怒批擾亂秩序，感慨社子島與輝達將進駐的北士科，僅一河之隔，發展卻天差地遠，不應如此。

自救會批會議無效 地政局稱合法

身穿印有「土地正義」服飾的社子島自救會發言人李華萍說，社子島要發展，但不應以犧牲家園換來滅村式的區段徵收，而是要解除禁建、原地改建，尊重反對參與區徵居民的意願，然而市府不僅無視台北高等行政法院判決環評違法，依然故我推動徵收，也未提供區段徵收計畫，所有權人和居民無從表達意見，違反「土地徵收條例」意旨，要求取消區段徵收公聽會。

土開總隊長范乾峯回應，今年獲悉環評違法判決後已提起上訴，目前仍在最高行政法院審理中，在判決定讞前，環評仍屬通過狀態，市府可繼續法定流程，強調並無違法，區段徵收計畫最快明年上半年呈報內政部審核。

社子島居民權益促進會說，社子島因處限制發展的洪水氾濫區禁建超過五十年，房屋老舊、巷弄狹窄，公共設施也不足，需要透過完整都市計畫和區段徵收機制改善結構性問題，清楚且可預期的安置與補償規則，合理分享開發成果，抑制占地與違規收租。

