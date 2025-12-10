青山王祭連3天 暗訪起轎登場

「青山王祭」一連三天，暗訪起轎儀式昨傍晚登場。 （記者何玉華攝）

「二〇二五青山王祭」昨起舉行三天，暗訪起轎儀式昨傍晚登場，現場擠滿民眾，相當熱鬧；台北市長蔣萬安參與起轎護轎，夾雜著不太輪轉的台語致詞說，市府支持青山宮盛會，捷運板南線有「青山王彩繪列車」及月台燈箱宣傳，與艋舺商圈也合作推出優惠，今在捷運西門站六號出口的藝文紅壇規模再升級，市府也派一輛藝閣車參與遊行。配合活動，西門町成都路、內江街、長沙街晚間七點半到十時，將進行管制。

蔣萬安致詞提到，青山王坐鎮萬華，庇佑地方發展，是萬華最重要的信仰中心之一，今年適逢青山宮建宮一七〇週年，祭典活動規模盛大、內容豐富。市府希望讓青山宮盛會的文化能量擴散全市，捷運有「青山王彩繪列車」及月台燈箱宣傳、「藝文紅壇展演區」表演升級，市府也派出藝閣車參與大遊行。

藝文紅壇規模再升級

民政局在西門町真善美廣場設的「藝文紅壇展演區」，串連在地藝陣、音樂與街區場景，展現台北的當代廟會美學，今晚六時起，由無形文化資產台北共樂軒北管演出、台北慶和館舞獅跳樁及焰陽劇坊鼓陣展演；七時卅分有廿六輛真人藝閣車行經，還有來自日本的伏木曳山祭同慶，百盞燈籠營造出如夢似幻的祭典氛圍；另有商業處串聯萬華服飾商圈、街區協會近五十家特約店家，推出服飾、飲料、食品等折扣優惠。

今天展演實施交管

配合活動舉辦，今晚七時卅分至晚間十時，周邊交管範圍包括成都路（中華路至西寧南路路段）、成都路／漢中街口管制往北、內江街／漢中街口提前管制往北、長沙街／漢中街口提前管制往北；市區公車取消西門市場（成都）站點。

