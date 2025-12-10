《台北市長蔣萬安施政3週年市政總檢討系列報導 － 塞車篇》施工重疊惡化塞車 捷運擠爆優化無解

市府鼓勵搭乘大眾運輸，但搭捷運也擠爆。（記者董冠怡攝）

公館圓環專業評估「轉彎」拆除 停車位不足 提高費率大傷荷包

記者董冠怡／特稿

蔣團隊執政三年，捷運六線齊發展現政績，但市區塞車之苦也越發嚴重，卅四條主次要道路過半以上尖峰服務水準介於D級至E級，即將到達F級塞車地獄。內湖科技園區塞車未解，今年交通話題換成拆除公館圓環。面對塞車，市府鼓勵搭乘大眾運輸，但連搭捷運也塞，車廂拆柱撤椅效果有限，隨著今年六線捷運真正全面動工，各單位又「各自為政」施工重疊，讓民眾須忍受的交通黑暗期更加黑暗。但市府交通單位則將「塞車」認定為「可預期車流」，所以「路況無異常」，顯示市府施政與市民感受差距甚遠。

請繼續往下閱讀...

廿年來民眾、民代不斷反映連七年肇事熱點第一的公館圓環，標示、動線是交通陷阱區，但交通單位總稱經專業評估不用拆除，然蔣萬安今年三月拍板開拆，所謂的「專業評估」立刻大轉彎，顯示政府決策會因不同的價值選擇，採用不同的「專業認定」，關鍵在於能否站在市民感受與需求思考問題。

幹道尖峰必塞 「快速道路」快不起來

根據內政部統計，台北日間活動人口達三百萬人以上，匯集雙北車流的基隆路、羅斯福路，可謂全市交通困境縮影，周邊串聯延伸至汀州路、新生南路、辛亥路、復興南路、和平東路、光復南路、信義路等主要幹道尖峰時段必塞，就連號稱快速道路的市民大道、建國高架、洲美快速道路都不分尖峰、離峰的塞，「快速道路」成反諷名詞。

施工各自為政 塞車問題市府無感

今年捷運環狀線南、北環段八個區段標全數開工，另被視為解決內湖塞車良方的東環段也動工，加上施工中的信義線東延段和萬大樹林線一、二期，「六線齊發二．〇」同步衍生施工圍籬越來越多，車道縮減，各單位又在捷運工區周邊進行道路銑鋪、人行道更新等工程，不是「左右開工」便是「全天施工」，木柵路二段因南環段，四線道僅剩二車道，相隔三百公尺，竟也同時施作人行道，整條路整天塞；北環段在北安路施工，白天捷運工程、晚上道路銑鋪，連周邊延伸路段都有人行道工程，致使從士林往大直方向一路塞，市府各單位各自為政，施工期重疊，將市民忍受塞車，視為理所當然。

開車塞，就改搭捷運，原本以為只有跨年捷運才會塞爆，沒想到現在連上下班搭捷運，尤其板南線根本擠不上，月台車廂天天塞，先後實施跳蛙式停靠、加密班距，已達極限，不得已只好祭出拆柱、撤椅的「空間優化列車」，但全車隊四十二部列車改裝，也僅多載三千人，還引來民怨。

違規取締科技執法 舉發件數暴增

在市區不只塞車苦，停車更苦，光台北市小客車、機車合計就有一六四萬輛，再加上每日來自基隆、新北與桃園進市區的車輛，現有一七二萬格汽機車停車位，根本不夠，市府現行策略是以提高停車費率抑制，傷的卻是小市民荷包。

不僅如此，違停、超速等違規取締，逐步以科技執法取代，現已增至九十處，罰款大幅增加，舉發件數從廿二萬件、卅六萬件，今年至十一月已達五十七萬件。根據統計，今年至九月截止，違停與超速罰款已達三．五億元，小市民花在交通上的時間與金錢成本壓力，對有專車接送、警車開道的政府官員而言，恐難感受。

捷運工程六線齊發，市區塞車越發嚴重。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法