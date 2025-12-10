新北元旦升旗 結合健走集章換好禮

新北市二〇二六年元旦升旗活動，結合健走集章換好禮，民眾憑集章卡在任一點蓋章可返回主會場兌換鯊寶餐袋及應援巾。（記者羅國嘉攝）

新北市二〇二六年元旦升旗活動將移師板橋四三五藝文特區舉行，以《新北好YOUNG doo doo doo》為主題，邀請人氣卡通明星碰碰狐與鯊魚寶寶同歡，結合健走、集章與限量好禮，打造充滿童趣與活力的迎新體驗。

市府副秘書長柯慶忠指出，健走路線從板橋四三五藝文特區跨越新月橋至新莊廟街，串聯重要景點，全程約三．四公里，沿途設置「新海濕地」、「新月廣場」、「武聖廟」及「慈祐宮」四處集章點，民眾憑集章卡在任一點蓋章可返回主會場兌換鯊寶餐袋及應援巾。

柯慶忠表示，活動今天上午十時開放報名，限量二千名，報名成功並完成指定集章任務，可抽iPhone17、Switch等好禮；新莊武聖廟及慈祐宮也準備限量金幣與平安符，為市民祈福開運。

民政局長林耀長說，元旦活動上午九點起至下午三點，安排多組團體表演，規劃童趣市集、新北嚴選商家、新北青農等攤位，還有碰碰狐及鯊魚寶寶見面會。

