板橋氣爆案 業者全額負擔鑑定費

新北市板橋府中商圈的重慶路八號二樓餐廳八日發生氣爆，波及路人及周邊民宅，工務局會同土木技師公會勘查建物，初判大樓梁板錯位、柱體受損。市府昨邀住戶與相關單位討論鑑定事宜，業者承諾全額負擔費用，預計一個月內提出初步報告；工務局表示，將加強聯合稽查餐飲營業場所，確保公共安全。

工務局長馮兆麟表示，發生氣爆的大樓為地上九層、地下三層建物，經專業技師初步判斷，氣爆位置梁板有錯位分離情況，柱體也有部分損毀，後續鑑定將以建築物結構安全及耐震能力為優先考量，預計一個月內完成初步鑑定報告，再依結果採取補強或修繕措施；鑑定結果將分階段向住戶說明，並同步檢視樓梯間、地下停車場結構及電梯設備是否受損。

馮兆麟說明，電梯將由社區管理委員會委託維護廠商進行專業檢測；鑑定期間及大樓無法使用期間，將由管委會聘用廿四小時保全看守出入口，確保住戶財物安全，所有費用均由業者負擔。

工務局說，已要求各營業場所加強公共安全管理，依規定定期申報公安檢查，市府將派員加強聯合稽查，如刻意規避公安申報或違反建築法情形，將處六萬元至卅萬元罰鍰，並要求限期改善，必要時斷水斷電及強制拆除室內裝修措施。

