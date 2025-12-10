為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    板橋氣爆案 業者全額負擔鑑定費

    2025/12/10 05:30 記者羅國嘉／新北報導
    新北市工務局召集土木技師公會、大樓管委會等相關單位，說明討論建物結構安全鑑定事宜。（新北市工務局提供）

    新北市工務局召集土木技師公會、大樓管委會等相關單位，說明討論建物結構安全鑑定事宜。（新北市工務局提供）

    新北市板橋府中商圈的重慶路八號二樓餐廳八日發生氣爆，波及路人及周邊民宅，工務局會同土木技師公會勘查建物，初判大樓梁板錯位、柱體受損。市府昨邀住戶與相關單位討論鑑定事宜，業者承諾全額負擔費用，預計一個月內提出初步報告；工務局表示，將加強聯合稽查餐飲營業場所，確保公共安全。

    初判大樓梁板錯位、柱體受損

    工務局長馮兆麟表示，發生氣爆的大樓為地上九層、地下三層建物，經專業技師初步判斷，氣爆位置梁板有錯位分離情況，柱體也有部分損毀，後續鑑定將以建築物結構安全及耐震能力為優先考量，預計一個月內完成初步鑑定報告，再依結果採取補強或修繕措施；鑑定結果將分階段向住戶說明，並同步檢視樓梯間、地下停車場結構及電梯設備是否受損。

    工務局將加強聯合稽查餐飲場所

    馮兆麟說明，電梯將由社區管理委員會委託維護廠商進行專業檢測；鑑定期間及大樓無法使用期間，將由管委會聘用廿四小時保全看守出入口，確保住戶財物安全，所有費用均由業者負擔。

    工務局說，已要求各營業場所加強公共安全管理，依規定定期申報公安檢查，市府將派員加強聯合稽查，如刻意規避公安申報或違反建築法情形，將處六萬元至卅萬元罰鍰，並要求限期改善，必要時斷水斷電及強制拆除室內裝修措施。

    板橋府中商圈餐廳氣爆，外牆已完成帆布封閉作業。（新北市工務局提供）

    板橋府中商圈餐廳氣爆，外牆已完成帆布封閉作業。（新北市工務局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播