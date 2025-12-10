新北敬老愛心卡 研議累點、超商可使用

新北市各黨議員都爭取「敬老愛心卡點數累計」、「擴大在超商使用」兩大訴求。（記者羅國嘉攝）

各黨派議員齊爭取 市府︰明年6月提可行方案評估 7月提硬體汰換規劃

新北市六十五歲以上長者達八十萬多人，市議會審議明年市府預算，針對社會局敬老愛心卡，各黨派議員共同爭取「點數累計」、「擴大在超商使用」兩大訴求，但朝野議員爭論不休，造成議事連續五天空轉。副市長朱惕之昨天允諾，將研議朝「累計點數、開放至超商使用」的方向努力，明年六月提出具體可行方案的評估報告，硬體汰換規劃七月提出。議長蔣根煌裁定市府依照議員建議辦理。

請繼續往下閱讀...

議長蔣根煌裁定 市府依照議員建議辦理

目前敬老愛心卡每月四八〇點，相當於四八〇元，可搭乘雙北捷運、公車、台鐵、計程車、騎YouBike扣點，當月沒有使用完畢，下個月就重新計算點數。

蔡錦賢︰開放超商、農會、藥局都可用

無黨籍議員蔡錦賢表示，敬老卡應該普及化，開放超商、農會、藥局等都可以使用，而且每月未使用完的點數不得收回；敬老卡和悠遊卡、一卡通同樣具備消費功能，目前只是被市府的政策限制，只要打開設定即可，建議市府訂定調整日程表，明年七月一日生效實施。

無黨籍議員李翁月娥說，議會連續五天無法審查預算，原因就是市府不願明講敬老卡是否改革，要求市府明確回答「到底要不要做？」

無黨籍議員馬見表示，議會跨黨派支持擴大敬老卡使用範圍，市府須清楚告訴議員「願意做到什麼程度」，並要求明年六月一日前提出預算概算與可行性資料，最後是硬體設施汰換與晶片卡升級等確切時程。

陳啟能︰預算編列嚴重不足 形同「不給用」

民進黨議員陳啟能批評，敬老卡加碼補助的美意被大幅限縮，預算編列嚴重不足，形同「喊爽、不給用」，要求市府立即補足至少五十三億元預算，取消不合理限制，才能提高使用率。

綠營議員許昭興說，如果點數累積一年內無法做到，至少三個月重新計算一次；議員李宇翔認為，累計點數若一次到位困難，可從農會等合作單位先推動，再逐步擴大。

社會局︰涉龐大系統修改 爭取最快期程

社會局長李美珍回應，市府會將議員建議積極納入評估，因開放使用項目以及累計點數牽涉軟硬體設備更新甚鉅，且須新增大筆預算，將與業者共同研議財政狀況允許的可行方案。

李美珍說明，點數加碼涉及龐大的系統修改，明年開放項目及點數加碼的作業時間，是市府極力向業者與悠遊卡公司爭取協商後的最快期程，將加速推動福國利民的政策，除此之外沒有其他考量。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法