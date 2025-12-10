宜蘭鐵路高架案 地方配合款降至57億

宜蘭至羅東鐵路高架化計畫，中央與地方達成共識，地方配合款將調降至57億元。（資料照）

宜蘭至羅東鐵路高架化計畫，宜蘭縣代理縣長林茂盛昨到行政院參加綜合規劃研商會議。中央部會與縣府就地方財政負擔配合款協商達成共識，配合款將調降至五十七億元；縣府請託中央今年底前完成綜合規劃核定，力拚二〇三五年完工通車。

縣府指出，宜蘭鐵路高架案計畫總經費五〇一億元，地方原本須負擔一〇五億元配合款，為降低財政壓力，縣府先後於前年五月及今年十一月函請中央召開專案協商，盼調降地方配合款比率。

盼中央年底前完成綜規核定

林茂盛代表宜蘭縣民感謝行政院政委陳金德的協調及支持，此案經協商，中央同意多項機制，包括維持中央補助非自償經費八十六％（地方負擔十四％，約五十七億元）、免除地方負擔用地及基地取得費用三十二億元，以及自償性經費十五億元待高架完工後再逐年償還中央。

縣府表示，在上述政策協助下，宜縣地方配合款大幅調降至五十七億元，將可減輕縣府財政壓力，確保其他縣政推動不受影響。

縣府︰力拚2035年完工通車

主持協商的陳金德說，宜蘭配合款負擔方式比照嘉義市區鐵路高架化及桃園鐵路地下化兩案前例，讓地方財政有更合理的負擔依據；此外，配合高架工程的蘭陽溪鐵路橋改建費用四十六億元，也已確認由台鐵負責，不列入本案成本效益，避免降低自償率，進而造成地方財務分攤比例增加。

林茂盛感謝陳金德對宜蘭交通建設的重視，在國發會今天（十日）審議鐵路高架案前召開專案協商會議，縣府承諾全力配合後續行政程序，盼中央在今年底完成計畫核定，加速推動鐵路高架化。

