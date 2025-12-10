為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高捷橘線O4站聯開案 增止水工法延長工期

    2025/12/10 05:30 記者王榮祥／高雄報導
    高捷首宗聯合開發案「橘線O4站」仍停留在地下施工階段，捷運局說明業者增加止水工法。（記者王榮祥攝）

    高雄捷運首宗聯合開發案「橘線O4站」原設定今年完工啟用，但目前仍停留在地下施工階段，引起關注；捷運局說明，因業者增設止水工法，工期將延長。

    原定今年完工 現仍在地下施工

    O4聯開基地位於前金區中正、自強路口，緊鄰高捷O4前金站二號出入口旁，位處亞洲資產管理中心高雄專區範圍內，可供金融、保險、資產管理相關產業使用，被視為帶動前金地區發展的重要引擎。

    高捷首件聯開案 打造23層商辦

    市府指出，該案是高捷首件聯合開發案，面積約一〇五八坪，使用分區為第五種商業區，預計興建地下四層、地上廿三層建物，總樓地板面積一萬六一五五坪，投資金額約卅二億元，建物總銷達六十一億元。聯開案內容涵蓋Ａ級商辦、新創交流中心、藝文展演、大型會議、文創發表空間，預估可替市府創造約廿七億元收入。

    O4聯開案自二〇二二年三月動工，原設定今年底完工啟用，但目前整個工區除捷運出口的工程外，幾乎都還在「地下」，進度相當緩慢。

    高市捷運局說明，業者考量基地區域地質與地下水位整體情形，於自強路及中正路側再額外增設加倍嚴謹的止水工法，以確保並增進大樓建築地下結構安全與穩定，因此整體施工期較長。

    高市捷運局共推出十三件捷運站旁聯合開發或公辦都更，分別是十件聯合開發與三件公辦都更，其中九件標出、三件公告招商，捷運紅線RK1東基地預計明年啟動招商。

