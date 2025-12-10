岡山通檢過關 打造30公頃產業園區

岡山都市計畫第三次通盤檢討審議通過，新增「聖森路以西產業園區」（紅線圈起處）。（高市都發局提供）

規劃聖森路以西產業園區 加上白埔園區雙核心 建構北高雄科技副都心

岡山都市計畫第三次通盤檢討昨天經內政部都委會審議通過，除配合捷運岡山路竹延伸線開發，並在計畫區東側打造「聖森路以西產業園區」，將與今年九月通過的「白埔產業園區」形成雙核心連動，建構北高雄科技副都心。

請繼續往下閱讀...

副市長林欽榮表示，岡山都市計畫區位於路科、本洲產業園區、橋科及楠梓產業園區之間，是北高雄科技廊帶的樞紐，市府藉由此次通盤檢討，整合產業用地、交通建設與公共設施規劃。

都發局指出，岡山第三次通盤檢討的重點，是規劃「聖森路以西產業園區」，可提供卅公頃產業用地，作為橋科的產業後援與延伸基地，將與白埔產業園區南北呼應，構築南部半導體Ｓ廊帶最完整聚落。

區內3捷運站 開發可吸7500人口

岡山都計區範圍內包含RK1至RK3等三個捷運站，其中RK1岡山車站已於去年六月啟用，延伸到RK6站的工程也已啟動，三站的開發區預計引入七千五百人口。

都發局表示，同時於「聖森路以西產業園區」整體開發區，劃設三公頃社福設施用地，另將RK3站周邊六百公尺的舊前峰國中校地，轉變為社宅儲備用地。

捷運黃線3站 都計變更通過

此外，高雄捷運黃線Y2、Y4、Y10都市計畫變更案，昨天也在內政部審核通過；高市捷運局指出，三站都計變更可望帶動鳥松、長庚醫院周邊、三民地區發展。高捷黃線全長廿二．九公里，共設廿三站。

高捷說明，Y2站周圍以家具公司為主，可開發量體達三萬坪，提供居住、日常生活購物等宜居機能；Y4是長庚醫院站，通車後除方便民眾就醫，周邊也有機會吸引商圈、住宅及公共設施進駐；Y10為黃線及台鐵民族站交會站，具軌道轉乘便利，將成高雄火車站大都更計畫新亮點。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法