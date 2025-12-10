斥資15億餘 竹東綜合行政中心將開工

使用超過半世紀的竹東鎮公所，早被列為危險建築，縣府於該處規劃新建竹東綜合行政中心，以此整合轉運站、托育中心以及其他機構。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府斥資十五億餘的竹東綜合行政中心即將在竹東轉運站動土開工，腹地約有五千七百多坪，將以鋼筋混凝土為主，部分採用鋼構，計畫花八七〇個日曆天，打造地上六層的A、B兩棟建物，提供鄉親交通轉運、幼兒托育、戶政、地政、鎮公所、代表會等一站式的便捷服務。

打造地上6層A、B兩棟建物

縣府交通旅遊處長陳盈州說，這個綜合行政中心用「親民的公共大客廳」概念設計，建物正面是大禾埕廣場，設置挑高屋頂和寬敞大階梯迎賓。

A棟的一樓是轉運站，二樓做托育中心，三樓是竹東戶政事務所，四樓縣府稅務局，五到六樓則是竹東地政事務所。B棟則是全新的竹東鎮公所和代表會，場域可以多元複合使用，提供洽公、辦公以及藝文休閒環境。

提供轉運、托育、洽公等服務

他說，目前的竹東鎮公所建物使用超過半個世紀，二〇一六年就被評鑑是危險建築，為使鄉親有安全洽公場所且平衡縣內各區發展，該處統籌規劃新建竹東綜合行政中心，以此整合轉運站、托育中心以及其他機構。

為了讓這個行政中心未來入夜後也能點亮竹東，A棟入口的大棚架、陽台雨遮以及B棟五樓的鎮民代表會都做了燈光設計，完工後的建物入夜點亮立面，代表竹東地區的民意機關俯看著整個竹東的市鎮區，象徵民代對在地需求的關注。

而為應對大跨度的空間，結構設計上用複層式共六層的巨型鋼結構立體桁架，滿足一樓竹東轉運站車道跨度達廿一公尺無落柱的挑高空間，也符合上層辦公空間、儲藏載重以及整體建築物耐震的要求。

