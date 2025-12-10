為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    桃園青創博覽會 匯集8國逾120組團隊

    2025/12/10 05:30 記者李容萍／桃園報導
    「2025桃園青創博覽會Taoyuan Future Peak」，參展團隊展現台灣新創走向全球的動能。（記者李容萍攝）

    由桃園市政府青年事務局主辦「二〇二五桃園青創博覽會Taoyuan Future Peak」昨在桃園會展中心登場，博覽會以「八方匯聚、新創齊飛」為主軸，串聯北台灣七大城市、八個國家新創團隊與國際加速器網絡，超過一百廿組新創團隊及一百位投資人與企業代表參加，並與全球知名加速器Plug and Play共同舉辦成果發表會，展現台灣新創走向全球的強勁動能。

    桃園市長張善政到場為青年創業者打氣表示，桃園近年積極強化創業生態系，這次博覽會也因國際知名加速器Plug and Play（PnP）於今年正式落腳桃園而更具象徵意義。他回顧二年前曾赴美拜會PnP創辦人、邀請對方來台發展，經多輪協商後，PnP於今年六月在虎頭山創新園區設置據點，並展開年度兩梯次的新創選拔，協助青年團隊接軌美國矽谷資源，截至目前為，已有團隊獲國際創投公司關注洽詢。

    PnP副總裁Johannes Rott表示，PnP至今已輔導超過廿家台灣新創團隊，透過企業、創投與學研合作持續推動台灣創新生態圈發展，未來也將延續動能，協助台灣孕育下一家具國際競爭力的本土「獨角獸企業」，打造更具全球競爭力的新創舞台。

