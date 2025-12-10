路邊停車累進費率集中桃園區 挨批不合理

桃園區文中路從國際路二段到正光街路邊停車，目前都實施累進費率。（記者謝武雄攝）

全市22個實施路段佔了12個 議員︰把桃園區民當凱子

桃園市政府交通局為提高路邊停車周轉率，在多個行政區熱門路段實施累進費率，然而全市廿二個累進收費路段有十二個路段集中在桃園區，引起市議員黃瓊慧痛批市府把桃園區市民「當凱子」，尤其桃園區文中路路邊停車格平日停車都空空蕩蕩，到底是甚麼標準在此實施累進費率。

交通局︰申請前瞻停車場 配合條件

交通局停管科長曾啟倫表示，主要是因桃園市申請眾多前瞻計畫停車場費用，但交通部要求停車場周邊一定範圍的路邊停車費率不得低於路外停車場費率。

其中，桃園區廈門街、守法路、法治路、正光街、文中路等五個路線配合廈門停車場而調整，廈門停車場收費每小時四十元，文中路等五個路段即使實施累進費率，前二小時費率均卅元，第三、四小時四十元，第五小時以後才五十元，對民眾影響降至最低。

停車不易 中正路等6個路段改累進

桃園區市中心區因有文昌公園停車場，加上周遭路幅狹窄、停車不易，因此調整中正路等六個路段實施累進費率，而縣府園區是因洽公人數眾多而調整。

黃瓊慧說，最近有很多桃園區民眾向她抱怨市區路邊停車費飆漲，停一個下午就要好幾百元，仔細一看地面上寫著「累進費率」，才知道桃園區鬧區路段幾乎全部都是累進費率停車格；她說，自己的服務處設在桃園區中山路，車子停一個下午往往得要好幾百元停車費，助理也曾向她抱怨。

黃瓊慧表示，清查後發現全市共有廿二個實施累進費率路段，桃園區就有十二個由市府交通局去年八月公告，包含中山路、中正路、中華路、縣府園區、廈門街、南華街、文中路、正光路、民族路、永安路、守法路、法治路。

黃瓊慧說，南桃園中壢區只有中山東路三段、明德路實施累進費率；龍潭、平鎮、八德區都只有一個路段實施累進費率；大溪區因為觀光問題率先實施累進費率，但僅限於康莊路、慈湖路、登龍路、普濟路、仁愛路。

黃瓊慧並質疑，桃園區文中路停車格明明經常空空蕩蕩，她不解為何硬要實施累進費率？而已以往只有星期一到星期五收費，現在卻改成週收七日，很多民眾週六、日休假停車，二天下來得花一千多元，更是怨聲載道。

