4場次演唱會 苗栗耶誕城19日登場

苗栗耶誕城在竹南運動公園設置大型耶誕樹，即起晚上六至九點整點，都會噴出雪花。（苗縣文觀局提供）

苗栗耶誕城系列活動將於十九至廿四日在竹南運動公園登場，規劃耶誕盃歌唱比賽、手作體驗、在地美食市集等，以及四場次的演唱會，邀請知名歌手蕭煌奇及樂團等演出，昨日由縣長鍾東錦、立委邱鎮軍等人主持啟動儀式，宣告今年耶誕城活動熱鬧開城。

19、20、21、24日接力開唱

主辦單位目前已在竹南運動公園登場，周邊打造成燈光藝術與沉浸式雪景節慶場景，即日起到明年一月四日推出「Chill 雪奇遇」活動，每晚六點到九點整點時都有浪漫雪花緩緩飄落，每次約五分鐘，讓民眾不必遠赴國外，就能沉浸在如夢似幻的冬日雪景。

苗縣府文化觀光局長林彥甫指出，今年以「來尞 Chill HA HA」為主題， Chill代表悠閒愜意的生活節奏，對應節慶中的放鬆與溫暖，結合耶誕節的歡樂氣氛、年輕流行用語與熱情好客的客庄文化特色。

今年在十九、廿、廿一、廿四日規劃四場次的演唱會，邀請藝人康康、蕭煌奇、彭佳慧、王彩樺、徐懷鈺、李吳兄弟、麋先生樂團、芒果醬等接力演出；重頭戲是廿四日平安夜的「Chill爆之夜」，將由知名藝人接力開唱，帶動現場氣氛嗨到最高點。廿、廿一日則安排親子主題日，邀請YOYO哥哥姊姊帶領大朋友小朋友一起唱跳，搭配趣味互動遊戲；除演唱會，也將同步舉辦聖誕盃歌唱比賽、手作體驗、在地美食市集等。

活動亮點還包括「苗栗耶誕歡樂送」，活動期間民眾只要身上穿戴任何耶誕相關元素，即可至指定服務台兌換限量精美小禮物，數量有限、送完為止。

