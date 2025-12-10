野動、自然保護區禁餵動物 最快月底上路

農業部林業保育署預告法案，將禁止民眾在自然保護區、野生動物保護區內餵食動物，最快月底上路。圖為林保署台中分署在大雪山地區架設禁止誘拍餵食野生動物告示牌。 （資料照，林業自然保育署提供）

部分民眾在野生動物保護區、自然保護區內餵食遊蕩犬貓或野生動物，造成生態問題卻沒罰則，該亂象有望遏止，農業部林保署昨預告相關草案，明定野生動物保護區、自然保護區內禁餵動物，違者最高可罰廿五萬元，導盲犬、值勤犬、訓練犬及其幼犬等不在此限，最快月底上路。

部分民眾在保護區內餵食黃喉貂、台灣獼猴等野生動物，還有部分愛爸、愛媽在保護區內餵食遊蕩犬貓，過去這類行為沒明確罰則，為維護保護區內生態完整性，林保署預告修正「野生動物保育法施行細則」、「自然保護區設置管理辦法」，明定野生動物保護區、自然保護區內禁餵動物，預告期十四天。

違規最高可罰25萬元

林保署保育管理組組長羅尤娟表示，預告期間外界若無意見，最快月底施行，民眾未來在保護區若有餵食行為，依法可罰一千元到廿五萬元罰鍰。

羅尤娟表示，餵食野生動物，會改變動物行為，如壽山台灣獼猴就因此開始搶奪遊客食物，威脅民眾安全；野生動物可能帶有人畜共通傳染的細菌或病毒，餵食期間若被抓咬，有疫病傳播風險；餵食也會導致族群過度擴張，影響生態平衡，例如餵食遊蕩犬貓造成族群繁衍更多，恐會攻擊野生動物，對整體生態都有影響，呼籲野外絕勿餵食。

外界關注動保法未來是否會列管餵食遊蕩貓狗行為，農業部動保司表示，還需溝通評估，呼籲民眾勿不當餵食遊蕩犬貓。

