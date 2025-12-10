明年申請入學 醫、牙、中醫採計社會科增至７個

明年大學申請入學，部分校系採計科目變動劇烈。（資料照，記者田裕華攝）

明年大學申請入學部分校系採計科目變動劇烈。台灣大學醫學系、中國醫藥大學中醫系甲組及乙組等三個系組，一階篩選科目均不採學測英文科、改採社會科，加上今年已採計社會科的輔仁大學醫學系、中國醫藥大學醫學系及中國醫藥大學牙醫系、馬偕醫學大學醫學系等自費校系，採計社會科成績的自費醫學系、牙醫系及中醫系增為七個。

台大：培養醫學人文基礎

升學輔導專家劉駿豪表示，學測各科滿分為十五級分，以醫牙為目標的考生，社會科成績十四級分以上較穩妥，近兩年社會科頂標為十三級分，今年輔大醫學系在一階篩選時「英文加社會」要二十九級分才能達標，亦即社會科至少要十四級分。

台大說明，改採社會科成績，是希望進一步培養醫學人文基礎，且為因應AI、元宇宙趨勢等，社會人文素養及社會科學面向的思考也很重要，讓學生從不同面向探究、參與、實踐、反思及創新。

此外，明年台大醫學系、陽明交通大學醫學系（含醫師組、醫師科學家組及醫師工程師組）、成大醫學系的申請入學二階甄試均為明年五月十六日，考生必須三選一，其中台大醫學系五月十六日進行生物科及化學科筆試，通過者再參加五月二十三日的口試及生物與化學實作測驗。其餘多校醫學系則提供多日場次，台北醫大與長庚醫學系規畫四天，中國醫大醫學系安排三天，讓學生有選擇機會。

一類組採計科目也變動

一類組校系採計科目也有很大變動，政大外交系原採計國文、英文及社會三科，台北大學應用外語系採計國文、英文、數B及社會四科，明年均改為只採計國文；而台大社會系及成大會計系今年採國文、英文、數B、社會四科，明年皆把數B（社會組）改成數A（自然組），劉駿豪分析，數A一般是數學需求較高的自然組、社會組商管學系使用，此次改動恐造成通過一階篩選的分數下降，招到的學生也會非常不同。

