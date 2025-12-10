為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    邊境查驗／小磨坊進口香芹粉驗出蘇丹紅 法國品牌馬卡龍石蠟紙違規

    2025/12/10 05:30 記者邱芷柔／台北報導
    小磨坊公司自印度進口的「香芹粉（GROUND CELERY）」被檢出蘇丹色素1號。（食藥署提供）

    食藥署昨公布最新一波邊境查驗不合格名單，國人熟悉的辛香料品牌「小磨坊」自印度進口的一批香芹粉，被檢出禁用的工業染料「蘇丹色素一號」，全數三千公斤依法於邊境銷毀，另有法國知名馬卡龍品牌Ladurée使用的食品包裝用石蠟紙，也因溶出試驗不符規定在邊境被攔截。

    小磨坊上週才有一批自越南進口的黑胡椒粒被驗出農藥殘留違規，本次又在來自印度的香芹粉中發現蘇丹色素。食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，近半年印度進口、作香料用途的乾燥植物僅報驗二批，其中一批即因檢出蘇丹色素不合格，至明年十一月廿六日前，印度進口香料用乾燥植物皆需經過檢驗蘇丹色素合格，才能放行。

    最新邊境查驗共有十五批進口產品不符規定，以農藥殘留違規為大宗，包括中國白蘿蔔、速凍沙棘果及鮮奇異果，越南糙米、泰國乾黑木耳絲、紐西蘭草莓、義大利米，以及委內瑞拉綠豆與印度關華豆膠。另有印尼進口調味醬塊被檢出漂白劑超標，義大利新鮮白松露則重金屬含量不符規定；非食品類產品方面，法國的石蠟紙、中國的美耐皿餐具與食品用保鮮膜，均因溶出試驗不合格遭邊境攔截。

    此外，日本零食大廠格力高（Glico）前天宣布回收多款巧克力商品。食藥署食品組簡任技正廖姿婷表示，此為日本業者自主回收案件，主因為原料可可豆在倉庫整修期間，與香辛料共同儲存，影響產品原有風味，並非食品安全問題，經清查國內邊境報驗紀錄，共有二項產品受影響。

    廖姿婷說，國內受影響產品分別為「Pocky百奇 冬季限定巧克力棒」（效期二〇二六年六月，報驗重量二〇一六公斤）及「固力果八袋可可風味棒」（效期介於二〇二六年五月至七月，報驗重量約一八一．六六公斤），已通知相關輸入業者，要求依日本原廠回收規劃，配合辦理國內回收，消費者如已購買相關批次產品，可依包裝標示聯絡業者處理。

    日本零食大廠格力高旗下包含「Pocky巧克力棒」在內的多款巧克力商品啟動自主回收。 （擷取自格力高官網）

